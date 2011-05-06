به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد علی اخوان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: جهاد اقتصادی زمینهساز جهاد فرهنگی است و زمانی میتوان فرهنگ یک کشور را تعمیم داد که مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشد.
مدیر حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه در گذشته اردوهای جهادی دارای چهار خلاء بوده است اضافه کرد: مهمترین این خلاها نبود محتوا ، مبلغ و رنگ لعاب دینی در این اردوها بوده است.
وی ادامه داد: با افتتاح حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی برای ارودهای راهبردی سند بالا دستی تنظیم شده است.
اخوان گفت: برای هر اردوی جهادی یک مبلغ دینی و استاد با تجربه اعزام خواهد شد و محتوای این اردوها پربار و رنگ و لعاب اسلامی و دینی به خود خواهد گرفت و از این به بعد مبلغین به این حوزه ورود پیدا خواهند کرد.
مدیر حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که فرمودند حدود 30 سال است در حوزه فرهنگ حرکت زیگزاگی انجام دادهایم و هنوز در این حوزه یک سند بالا دستی وجود ندارد، افزود: باید در اردوهای جهادی یک سند بالا دستی وجود داشته باشد که رسالت اردوها در آن مسیر صورت گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی، جهاد اقتصادی را زمینه ساز تحقق جهاد فرهنگی در کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد علی اخوان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: جهاد اقتصادی زمینهساز جهاد فرهنگی است و زمانی میتوان فرهنگ یک کشور را تعمیم داد که مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشد.
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