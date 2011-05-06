به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد علی اخوان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: جهاد اقتصادی زمینه‌ساز جهاد فرهنگی است و زمانی می‌توان فرهنگ یک کشور را تعمیم داد که مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشد.



مدیر حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه در گذشته اردوهای جهادی دارای چهار خلاء بوده است اضافه کرد: مهمترین این خلاها نبود محتوا ، مبلغ و رنگ لعاب دینی در این اردوها بوده است‌.



وی ادامه داد: با افتتاح حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی برای ارودهای راهبردی سند بالا دستی تنظیم شده است.



اخوان گفت: برای هر اردوی جهادی یک مبلغ دینی‌ و استاد با تجربه اعزام خواهد شد و محتوای این اردوها پربار و رنگ و لعاب اسلامی و دینی به خود خواهد گرفت و از این به بعد مبلغین به این حوزه ورود پیدا خواهند کرد.



مدیر حوزه مطالعات راهبردی و تربیت جهادی سازمان بسیج سازندگی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که فرمودند حدود 30 سال است در حوزه فرهنگ حرکت زیگزاگی انجام داده‌ایم و هنوز در این حوزه یک سند بالا دستی وجود ندارد، افزود: باید در اردوهای جهادی یک سند بالا دستی وجود داشته باشد که رسالت اردوها در آن مسیر صورت گیرد.

