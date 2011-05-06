گردنه پیچ بن در منطقه الموت قزوین بازگشایی شد

صمصام خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این گردنه بیش از 12 کیلومتر مسیر برفگیر دارد و ارتفاعات برف در برخی نقاط به بیش از هفت متر می رسد.



وی افزود: تلاش راهداران طی یکماهه اخیر در نیمه اردیبهشت ماه به ثمر نشست و بازگشایی این مسیر موجب خوشحالی مردم استان قزوین در مناطق الموت و شهرستان تنکابن در استان مازندران شد.

خانی تصریح کرد: راه ارتباطی منطقه الموت استان قزوین به شهرستان تنکابن پارسال با مشخصات راه روستایی بازگشایی شده و مسیر ارتباطی بین دو استان از 480 کیلومتر به 80 کیلومتر کاهش یافته است.



رئیس اداره راه وترابری الموت یادآورشد: جاده الموت به تنکابن با بیش از سه هزار و300 متر ارتفاع ازسطح دریا، از کوههای البرز مرکزی در منطقه سه هزار استان مازندران عبور می کند و در صورت تکمیل آن ضمن کاهش قابل توجه مسیر به کاهش هزینه سوخت خودروها نیز منجر شود.

پروژه ساخت جاده قزوین، الموت، تنکابن با مشخصات راه اصلی هم اکنون در دست اجراست و از طرح های مهم زیربنایی استان قزوین محسوب می شود.