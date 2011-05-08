  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۰:۲۹

گزارش علمی تصویری /

تصویری از صخره های جنوبی آسمان/ چهره واقعی سحابی مرداب را ببینید

تصویری از صخره های جنوبی آسمان/ چهره واقعی سحابی مرداب را ببینید

تصور بیشتر انسانها از فضای خارج از زمین محیطی لایتناهی و تهی است اما در صورتی که در زمان مناسب نقطه ای مناسب را نگاه کنید می توانید ابرهای باشکوه و درخشانی را مشابه ابرهای صخره مانند سحابی مرداب در فضا مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سحابی مرداب در صورت فلکی کماندار که به M8 نیز شهرت دارد یکی از این نقاط با شکوه آسمان است. این منطقه در فاصله پنج هزار سال نوری از زمین قرار داشته و با نام صخره جنوبی نیز شناخته می شود زیرا در میان ابرهای درخشان و متراکم گاز و غبار می توان توده هایی صخره مانند را مشاهده کرد.

این تصویر که با استفاده از تلسکوپ جمینی در شیلی ثبت شده زوایایی از این سحابی را منتشر کرده است که چشم انسان در حالت عادی قادر به دیدن آنها نیست. در صورتی که با استفاده از یک تلسکوپ نسبتا خوب غیر حرفه ای به این نقطه از آسمان نگاه کنید تنها توده ای درخشان به رنگ صورتی خواهید دید.

اما این تصویر با استفاده از فیلترهای نوری متعدد به ثبت رسیده که به پرتوهای هیدروژن، سولفور و فروسرخ که به ترتیب رنگهای قرمز، سبز و آبی را در تصویر به وجود آورده اند، حساس هستند.

بر اساس گزارش ان بی سی، اخترشناسان با هدف بررسی ارتباط تکاملی میان ستاره های نوزاد و امواج انفجاری و اجرام هربیگ-هارو، مناطق شبه سحابی که در هنگام فوران گازها از برخورد میان ستاره های جوان و ابرهای گازی و غباری خلق می شوند، اطلاعات مربوط به این سحابی را جمع آوری کردند. در حدود ده ها نمونه از این اجرام در ابعاد مختلف در این تصویر دیده می شوند، اما برای تحسین زیبایی و شکوه این صحنه زیبا حتما نیازی به دانستن رویدادهای تکاملی داخلی و خارجی ستاره ای ندارید!

کد مطلب 1305907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها