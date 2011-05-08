تصویری از صخره های جنوبی آسمان/ چهره واقعی سحابی مرداب را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، سحابی مرداب در صورت فلکی کماندار که به M8 نیز شهرت دارد یکی از این نقاط با شکوه آسمان است. این منطقه در فاصله پنج هزار سال نوری از زمین قرار داشته و با نام صخره جنوبی نیز شناخته می شود زیرا در میان ابرهای درخشان و متراکم گاز و غبار می توان توده هایی صخره مانند را مشاهده کرد.

این تصویر که با استفاده از تلسکوپ جمینی در شیلی ثبت شده زوایایی از این سحابی را منتشر کرده است که چشم انسان در حالت عادی قادر به دیدن آنها نیست. در صورتی که با استفاده از یک تلسکوپ نسبتا خوب غیر حرفه ای به این نقطه از آسمان نگاه کنید تنها توده ای درخشان به رنگ صورتی خواهید دید.

اما این تصویر با استفاده از فیلترهای نوری متعدد به ثبت رسیده که به پرتوهای هیدروژن، سولفور و فروسرخ که به ترتیب رنگهای قرمز، سبز و آبی را در تصویر به وجود آورده اند، حساس هستند.

بر اساس گزارش ان بی سی، اخترشناسان با هدف بررسی ارتباط تکاملی میان ستاره های نوزاد و امواج انفجاری و اجرام هربیگ-هارو، مناطق شبه سحابی که در هنگام فوران گازها از برخورد میان ستاره های جوان و ابرهای گازی و غباری خلق می شوند، اطلاعات مربوط به این سحابی را جمع آوری کردند. در حدود ده ها نمونه از این اجرام در ابعاد مختلف در این تصویر دیده می شوند، اما برای تحسین زیبایی و شکوه این صحنه زیبا حتما نیازی به دانستن رویدادهای تکاملی داخلی و خارجی ستاره ای ندارید!