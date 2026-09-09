به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی میثم خالصی اظهار کرد: در خصوص روند تسویه حساب فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک و برخی نارضایتی‌های مطرح‌شده از سوی اصناف، تسویه حساب فروشگاه‌های مشمول این طرح تا تاریخ ۲۹ مردادماه به‌صورت کامل انجام شده است و فرآیند پرداخت مطالبات باقیمانده نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بر اساس اطلاعیه اعلام‌شده به اتاق اصناف استان خراسان شمالی، از مرحله سیزدهم طرح کالابرگ الکترونیک، تسویه حساب فروشگاه‌های طرف قرارداد در بازه زمانی ۲ تا ۴ هفته انجام می‌شود و از این بابت جای نگرانی برای فروشگاه‌های مشمول وجود ندارد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را اقدامی مؤثر در حمایت از معیشت خانوارها عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای اساسی مردم و تقویت قدرت خرید خانوارها مؤثر باشد و رضایتمندی جامعه را به همراه داشته باشد.