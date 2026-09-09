به گزارش خبرنگار مهر، میترا کریمی مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تدوین سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) در تهران گفت: این موضوع از حدود دو سال پیش به‌صورت متمرکز در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران آغاز شد و اکنون سند راهبردی و سیاست‌گذاری آن در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده و برای بررسی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شده است.

وی افزود: در شورای عالی شهرسازی و معماری نیز بررسی‌های فنی و تخصصی این سند انجام خواهد شد تا در نهایت به‌عنوان یکی از اسناد زیردستی بازنگری طرح جامع تهران، مبنای تعیین کانون‌های توسعه و برنامه‌ریزی در شهر قرار گیرد.

کریمی با بیان اینکه در مقیاس راهبردی، پس از تصویب سند، موضوع در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مطرح شده است، اظهار کرد: نگاه‌های مطرح‌شده نسبت به این موضوع مثبت بوده است. توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی موضوعی نیست که بخواهیم به‌صورت مقطعی به آن بپردازیم؛ بلکه دارای مبانی علمی و حرفه‌ای مشخصی است و مطالعات آن در بسیاری از شهرهای دنیا انجام شده و به‌عنوان یکی از مبانی توسعه شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران ادامه داد: در شهر تهران نیز با توجه به ایستگاه‌های متروی موجود و همچنین برنامه‌ریزی‌های کلان شهرداری تهران برای احداث خطوط جدید مترو، ظرفیت بسیار مناسبی برای انجام مطالعات TOD وجود دارد. به همین دلیل، مطالعات این حوزه از حدود دو سال پیش به‌صورت متمرکز آغاز شد و اکنون به مرحله قابل قبولی رسیده است.

وی با اشاره به ادامه مطالعات در مقیاس پایین‌تر گفت: کار در این مرحله متوقف نشده و در سطح سه، مطالعات با تمرکز بیشتر بر ایستگاه‌هایی که ظرفیت توسعه دارند، در حال آغاز است.

وی توضیح داد: مفهوم TOD این است که کانون‌های توسعه در اطراف خطوط و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی شکل بگیرند، اختلاط کاربری‌ها مورد توجه قرار گیرد، فضاهای پیاده‌محور و مسیرهای مناسب پیاده‌روی ایجاد شود و دسترسی به وسایل حمل‌ونقل عمومی ارتقاء پیدا کند تا شهروندان بتوانند بیشترین استفاده را از شبکه مترو و سایر سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی داشته باشند.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای این طرح، بر اساس ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر یک از محدوده‌های ایستگاهی انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه مشترک توسعه حمل‌ونقل ریلی تهران و البرز گفت: در جلسه‌ای که برگزار شد، نمایندگان راه‌آهن نیز حضور داشتند و پروژه ارائه‌شده، در واقع توسعه حمل‌ونقل ریلی تهران و البرز بود که به‌صورت مشترک میان شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است.

کریمی افزود: این پروژه فصل مشترک طرح مجموعه شهری تهران که در وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه است با موضوع TOD در تهران محسوب می‌شود. در طرح مجموعه شهری، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که مسائل و مشکلات تهران را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شهرهای پیرامونی تحلیل و حل کرد.

وی ادامه داد: مسائل شهر تهران باید در یک گستره وسیع‌تر و با در نظر گرفتن استان تهران و البرز و حتی استان‌های پیرامونی مانند قم، قزوین و سایر مناطق مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان، موضوع حمل‌ونقل ریلی ظرفیت مناسبی برای پیوند میان مطالعات طرح مجموعه شهری و TOD ایجاد کرده است.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران اظهار کرد: در همین چارچوب، برنامه‌ریزی برای ایستگاه‌های دروازه‌ای که نقش ایستگاه‌های تبادلی میان خطوط متروی تهران و خطوط حمل‌ونقل ریلی شهرهای پیرامونی را دارند، مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، در طرح مجموعه شهری نیز تلاش می‌شود برای شهرهای پیرامونی برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

کریمی با اشاره به فشار جمعیتی و خدماتی شهرهای پیرامونی بر تهران گفت: در حال حاضر شهر تهران بخشی از بار جمعیتی شهرهایی مانند اسلامشهر، پاکدشت و سایر شهرهای اطراف را به لحاظ خدمات، اشتغال و موضوعات مشابه بر دوش می‌کشد. هدف این است که در شهرهای پیرامونی نیز کانون‌های توسعه شکل بگیرد تا ظرفیت‌های این شهرها به فعلیت برسد و بخشی از بار جمعیتی و اشتغالی که امروز به تهران تحمیل می‌شود، در خود این شهرها تأمین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز در نقطه‌ای قرار داریم که می‌توانیم این مطالعات را به‌عنوان یکی از اسناد و لایه‌های مؤثر دربازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی تهران مورد توجه قرار دهیم. مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و بازنگری طرح جامع نیز با رویکردهای نوینی که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، در حال پیگیری است که یکی از رویکردهای آن توجه به توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) است.

کریمی تأکید کرد: با توجه به اینکه مطالعات TOD پیش از این در تهران انجام شده، امیدواریم این سند بتواند به‌عنوان یکی از اسناد زیردستی بازنگری طرح جامع تهران، مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آینده قرار گیرد.

