به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، شیوه نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ (زنگ مهر) با عنوان درمیدان حاضر و با هدف بزرگداشت امام شهید قدس الله نفسه الزکیه،شهدای میناب و سایر شهدا جنگ‌های تحمیلی، روایت پیروزی‌های ایران در جنگ رمضان، گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و روز ملی پرچم به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

در بخشی از این شیوه نامه آمده است:

برای بعثت مدرسه در امتداد بعثت و حماسه مردمی و ایجاد معنویت، شادابی و نشاط در دهه اول مهر ماه به ویژه در طول نخستین روزهای بازگشایی مدرسه، برنامه های متنوع و خلاقانه قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و سرگرمی های مفید و هدفمند گروهی و فردی؛ براساس مفاد شیوه نامه مزبور در مدارس برنامه ریزی و اجرا شود.

متن کامل شیوه نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را از اینجا دریافت کنید.