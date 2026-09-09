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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۱

هوای کرمانشاه تا یکشنبه صاف تا کمی ابری است

هوای کرمانشاه تا یکشنبه صاف تا کمی ابری است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در استان تا یکشنبه هفته آینده خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان کرمانشاه از امروز چهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: در بعضی ساعات این بازه، وزش باد در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی در مجموع پایدار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: متوسط دمای هوا امروز و فردا پنجشنبه به‌صورت نسبی کاهش خواهد یافت.

زورآوند ادامه داد: پس از این کاهش نسبی دما، از روز جمعه روند دما در استان تغییر کرده و شاهد افزایش مختصر دمای هوا خواهیم بود.

وی تصریح کرد: این افزایش دما در روزهای جمعه و شنبه، به‌ویژه در نواحی گرمسیر استان کرمانشاه، محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها، تا روز یکشنبه هفته آینده پدیده قابل توجه جوی پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.

کد مطلب 6941979

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