هوای کرمانشاه تا یکشنبه صاف تا کمی ابری است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، هوای استان کرمانشاه از امروز چهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی افزود: در بعضی ساعات این بازه، وزش باد در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود و شرایط جوی در مجموع پایدار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: متوسط دمای هوا امروز و فردا پنجشنبه بهصورت نسبی کاهش خواهد یافت.
زورآوند ادامه داد: پس از این کاهش نسبی دما، از روز جمعه روند دما در استان تغییر کرده و شاهد افزایش مختصر دمای هوا خواهیم بود.
وی تصریح کرد: این افزایش دما در روزهای جمعه و شنبه، بهویژه در نواحی گرمسیر استان کرمانشاه، محسوستر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آخرین دادهها، تا روز یکشنبه هفته آینده پدیده قابل توجه جوی پیشبینی نمیشود و آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
نظر شما