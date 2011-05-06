به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی ظهر پنجشنبه در هفدهمین همایش استادان جامعه المصطفی العالمیه به برخی ویژگیهای استاد مرتضی مطهری پرداخت و اضافه کرد: استاد مطهری در عین دفاع منطقی و همراه با استدلال از ولایت و مکتب تشیع اندیشع تقریبی داشت و اهل تقریب بود.



وی با اشاره به ویژگی اعتدالی استاد مطهری افزود: مطهری اهل افراط و تفریط و جار و جنجال نبود و هم به دفاع از مکتب اهل بیت(ع) می‌پرداخت و در عین حال طوری سخن نمی گفت که موجب ایجاد تفرقه درمیان مسلمانان شود.



استادی ادامه داد: متاسفانه گاهی افزادی هستند که طلاب را طوری تربیت می کنند که دائما و صبح تا شب باید سخن از لعن و ... باشد و در مقابل اینها گروه دیگری هستند که از طرح مسایل کلامی و دفاع از مکتب اهل بیت(ع) طفره می روند این دو گروه هر دو در افراط و تفریط هستند و درست همان منشی است که مطهری دنبال می کرد.



مقام معظم رهبری؛ پرچمدار تقریب



استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) و امروز مقام معظم رهبری پرچمدار تقریب بوده و هستند و رهبری ساعتها در خطبه و سخنرانیهایشان در این باره مطلب گفته اند.



وی افزود: برای اهل علم و استادان و به خصوص کسانی که می خواهند طلابی را برای تبلغی در خارج کشور تربیت کنند این افراط و تفریط نباید وجود داشته باشد زیرا افراط و تفریط هیچ وقت به نتیجه نرسیده و نمی رسد.



استادی بیان کرد: باید با منطق و اخلاق و بیان در مقابل انحرافات ایستاد زیرا اگر بخواهیم با انحرافات جامعه برخورد کینم نه باید مسامحه کنیم و نه با تندروی برخورد کنیم.



استادی با اشاره به دیگر ویژگی استاد مطهری ابرازداشت: او دنبال جار و جنجال و تبلیغ نبود و دنبال منبر پر جمعیت و ... نبود و گاهی در کلاس درسش بیش از ده نفر حاضر نمی شدند اما برای همان جمع محدود هم به صورت جدی مطالعه می کرد که شاهد آن کتبی است که نوشته است.



وی با بیان اینکه هر کتاب و اثری دوره ای دارد اظهارداشت: کتابهای ایشان به واسطه اتقان در مطلب و اخلاصی که شخص مطهری داشت در طول ده ها سال است که درخشیده و دوره آن تمام نشده است.



شخصیت جامع مطهری



وی اضافه کرد: گاهی مسایل علمی انسان ار از مسایل سیاسی و اجتماعی بازمی دارد اما استاد مطهری در عین تدریس و تحصیل و مشغولیت های علمی زیادی که داشت در زمانی علیه جنایات اسرائیل فریاد زد که کمتر طلبه ای وارد این عرصه می شد.



استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: طلاب ایرانی و غیرایرانی و استادان حوزه باید در کنار تحصیل و تدریس خود از جهان اسلام و مسلمان نباید غافل باشند.



استادی با اشاره ره دیگر ویژگی شهید مطهری ابرازداشت: از ویژگیهای او این بود که با همه گروه ها از جمله گروه های انحرافی می توانست ارتباط برقرار کند و برای آخوند و اهل علم ضربه است که تنها سراغ انسانهای مثبت و آماده شنیدن موعظه و کلام اهل بیت(ع) برود روحانی خوب کسی است که بتواند با همه گروه ها ارتباط برقرار و آنها را به مسیر درست هدایت کند.



استادی به طلاب غیرایرانی توصیه کرد که تنها به سراغ شیعیان در کشورهای خود برای تبلیغ نروند بلکه با همه گروه های مذهبی و مسلمانان ارتباط برقرار کنندو آنها را با کلام اهل بیت(ع) آشنا سازند.



حق پذیری و تواضع؛ دو ویژگی بارز استاد مطهری



وی حق پذیری و تواضع، عبادت و راز ونیاز و رعایت تعادل در عبادت و علم را از دیگر ویژگیهای استاد مطهری برشمرد.

استادی مسئولیت استادان را بسیار سنگین دانست و گفت: استاد وقتی روحانی باشد مسئولیتش بسیار بیشتر می شود و اگر به خصوص بخواهد استاد برای طلابی باشد که از دیگر کشور ها با هدف آموختن معارف اهل بیت(ع) آمده اند مسئولیتش دوچندان دشوار و سنگین تر خواهد شد.