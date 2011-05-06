به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی علیزاده، سرکنسول جمهوری آذربایجان در استان به همراه هیئتی، از کتابخانه مرکزی تبریز دیدن کرد.

در این دیدار که مدیرکل کتابخانه های عمومی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز حضور داشتند بازدید از تمامی بخش های کتابخانه مرکزی تبریز صورت گرفت.

علیزاده در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت های ارزشمند انجام یافته در کتابخانه مرکزی تبریز و تحسین تلاش های این مجموعه در جهت حفظ میراث مکتوب آذربایجان و کشور ایران از آمادگی این جمهوری در جهت همکاری برای توسعه منابع تخصصی این کتابخانه شد.

علیزاده در بازدید از بخش نسخ خطی و نفایس کتابخانه مرکزی و بخش اهداگران، کتاب های موجود در این کتابخانه را میاه افتخار و مباهات دانسته و کتابخانه مرکزی تبریز را افتخاری برای مدنیّت آذربایجان و ایران دانست.

حسن خدایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این دیدار ضمن اشاره به فعالیت های تخصصی انجام یافته در این کتابخانه برای حفظ میراث مکتوب و گنجینه اندیشه های ناب گفت: در حال حاضر اقداماتی اساسی در خصوص سستم تهویه و تنظیم رطوبت محل نگهداری کتاب های خطی و نفایس در حال انجام است و در آینده نیز طرح ریزی برای تشکیل موزه این نفایس انجام یافته که انشاء اله به محض تامین اعتبار لازم شاهد آغاز این طرح خواهیم بود.

علی داننده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی هم از تشکیل موزه تخصصی مفاخر آذربایجان در آینده نزدیک خبر داده وافزود: این ایشگاه به دوصورت فیزیکی و مجازی قابل دسترس در اینترنت ایجاد خواهد شد که امید است به عنوان نمادی از هویت غنی آذربایجان در جهان ثبت شده و به بهره برداری برسد.

دکتر هادی هشمیان، نسخه شناس و استاد برجسته حوزه و دانشگاه و سعید جلالی دو تن از اعضای هیئت امنای کتابخانه مرکزی تبریز، نیز ضمن همراهی بازدیدکنندگان به ارائه توضیحات تخصصی در زمینه تاریخچه کتابخانه و نسخه های ارزشمند موجود در آن پرداختند.

در پایان این بازدید، علیزاده سرکنسول جمهوری آذربایجان بیش از 20 عنوان کتاب در زمینه تاریخ آذربایجان و ... را به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا کرده و بر آمادگی در خصوص همکاری با کتابخانه مرکزی تبریز تأکید نمود. همچنین سرکنسول جمهوری آذربایجان به صورت افتخاری از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به عضویت در کتابخانه مرکزی تبریز درآمد.