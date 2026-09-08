جهش بزرگ در بازار سرمایه؛ شاخص کل بورس تهران ۷ میلیونی شد

به گزارش خبرنگار مهر بازار سرمایه امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ شاهد یک روند صعودی پرقدرت بود و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ثبت رشد ۱۶۷,۳۳۰ واحدی، از مرز ۷ میلیون واحد عبور کرد و در ارتفاع ۷,۰۷۴,۹۴۵ واحدی ایستاد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۴,۱۹۰ واحدی، خود را به ارتفاع ۱,۹۳۶,۶۴۳ واحدی رساند که نشان‌دهنده همراهی صنایع کوچک و متوسط با روند صعودی بازار بود.

ارزش معاملات بالا و هجوم نقدینگی به سمت سهام

ارزش معاملات خرد در بازار سهام امروز به رقم قابل توجه ۴۵,۰۲۵ میلیارد تومان رسید. نکته قابل تأمل در این روز، ورود خالص نقدینگی به چرخه سهام بود؛ به طوری که ۴,۸۵۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به سمت سهام، و ۴,۴۱۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، نشان از جذابیت سهام برای سرمایه‌گذاران داشت.

سرانه خرید حقیقی ۹۹ میلیون تومان و سرانه فروش ۵۹ میلیون تومان بود که موید قدرت خریداران حقیقی در بازار است.

۵۰۲ نماد با ارزشی بالغ بر ۱۷,۴۱۱ میلیارد تومان در صف خرید قرار گرفتند، در حالی که تنها ۱۷ نماد به ارزش ناچیز ۵۱ میلیارد تومان در صف فروش باقی ماندند.

شاخص‌های منتخب و صنایع پیشرو

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۲.۴۲ درصد، شاخص کل هم‌وزن ۱.۸۰ درصد، شاخص آزاد شناور ۲.۳۵ درصد، شاخص بازار اول ۲.۴۹ درصد و شاخص بازار دوم ۲.۲۲ درصد افزایش یافتند.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، «فملی» با ۳۵,۰۶۹ واحد، «فارس» با ۱۵,۴۳۵ واحد و «شپنا» با ۸,۳۹۰ واحد، بیشترین نقش را ایفا کردند.

در میان نمادهای پرتراکنش، شاهد حضور پررنگ گروه‌های مختلف بودیم. «وبملت» و «وتجارت» از گروه بانکی، «تابان» از گروه پتروشیمی، «شپنا» از پالایشی‌ها و «خودرو» و «خساپا» از گروه خودرویی، از جمله نمادهایی بودند که با حجم و ارزش معاملات بالا مورد توجه معامله‌گران قرار گرفتند.

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس با ۱.۹۷ درصد افزایش به ۵۴,۶۶۱ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس نیز رقم قابل توجه ۹۲۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. در فرابورس نیز شاهد صف خرید گسترده بودیم و نمادهایی چون «سمهریز»، «منجیل» و «احیا» از جمله نمادهای پرتراکنش و مورد توجه بازار بودند.