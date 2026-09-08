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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

برگزیدگان ‌بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی معرفی و تقدیر شدند

برگزیدگان ‌بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی معرفی و تقدیر شدند

برگزیدگان بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی ظهر امروز در دانشگاه صنعتی امیر کبیر معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی ظهر امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

فهرست برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر است:

استان اصفهان
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: مهسا پیدانی - عنوان طرح: سامانه ی هوشمند پایش به هنگام ضربان قلب و متغیرهای حرکتی
رتبه سوم: محمد میرزایی - عنوان طرح: بازرسی بر مبنای ریسک زیر سطحی سکوهای نفت و گاز با استفاده از دوقلوی دیجیتال هوشمند در بستر نرم افزار کایژن
راه یافته به مرحله نهایی: محمدرضا جعفری - عنوان طرح: طراحی ساخت و تولید هندپیس برش و انسداد عروق
بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری:
رتبه سوم مشترک: مجتبی سعادت‌پور - عنوان طرح: طرح توسعه و پیاده سازی روشها و استانداردهای نوین فیلتراسیون با رویکرد افزایش بهره وری انرژی و مدیریت انتشار آلاینده ها
رتبه سوم مشترک: محمدرضا رستگاری کوپایی - عنوان طرح: طراحی و اجرای پکیج های سطح دو اتوماسیون و توسعه دو قلوی دیجیتال فرآیندهای صنعتی بر مبنای مدل سازی هیبریدی تحلیلی عددی و هوش مصنوعی به منظور هوشمند سازی عملیات بهره برداری و بهینه سازی عملکرد فرآیندهای تولیدی
راه رتبه سوم مشترک: محمد امامی - عنوان طرح: سیستم هوشمند کنترل کیفی و بازرسی عیوب سطح ورق فولادی مبتنی بر پردازش تصویر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

راه یافته به مرحله نهایی: سید احمد معنوی - عنوان طرح: سامانه های نوین جذب و فیلتراسیون مبتنی بر سرامیکها جاذبها و کاتالیست های نانوساختار
راه یافته به مرحله نهایی: علیرضا ذکاوتمند - عنوان طرح: اکوسیستم هوشمند مدیریت و بهینه سازی زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی و محصولات و فرآورده های کشاورزی

استان البرز
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: محمدرضا توکلی محمدی - عنوان طرح: تولید کنسانتره مس سولفیدی پرعیار ۵۰ درصد از دوده غبار سرباره واحدهای بازیافت ذوب مس
رتبه سوم: سید پارسا سجادی - عنوان طرح: عکسینو نخستین شبکه اجتماعی جهانی تولید تصویر با هوش مصنوعی جایی که همه میتوانند تصاویر خود را بسازند، منتشر کنند و از طریق آن درآمد کسب کنند

بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری:
رتبه اول (راه یافته به مرحله نهایی) : نجمه شجاعی - عنوان طرح: آمیتی پال حاوی عصاره ی سیاه دانه و گرده ی خرما
رتبه دوم: حسین نهالی - عنوان طرح: تولید تجهیزات پزشکی بیمارستانی نوزادان
رتبه سوم: قدرت‌اله رئیسی - عنوان طرح: طراحی و تولید محصول دانش بنیان فریزر مادون صفر منفی ۸۶ درجه با کاربرد آزمایشگاهی و پزشکی با نام تجاری دیپ فریز

استان تهران
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: حمیدرضا سلیقه راد - عنوان طرح: NeuroTrack-AD پلتفرم تصمیم یار مبتنی بر MRI روتین برای غربالگری تشخیص زودهنگام و پایش آلزایمر
رتبه سوم: سید امیر علی امیر خلیلی - عنوان طرح: جبران ناترازی گاز طبیعی با هیدروژن سبز و توسعه سبد انرژی صنایع انرژی بر راهکار پایدار اقتصادی و صادرات محور برای تداوم تولید صنعتی
راه یافته به مرحله نهایی: کیان زارع - عنوان طرح: اکوسیستم ریشه

بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری:
رتبه اول: جواد علی‌نژاد - عنوان طرح: طراحی و ساخت فنرهای مدرن نیرو جانبی (Side-Load) سیستم تعلیق با هدف بومی سازی دانش فنی و ایجاد خودکفایی در تولید خودروهای وارداتی
رتبه دوم: ندا خدابخش - عنوان طرح: ابزار هوشمند پلنیا با مجموعه ای از سرویسها برای طراحی بهینه سازی و مدیریت شبکه اپراتور تلفن همراه قابل ارائه خواهد بود
رتبه سوم: عطا توکلی - عنوان طرح: سلولهای CHO در فرایندهای زیست دارویی جهت تولید مونوکلونال آنتی بادی

راه یافته به مرحله نهایی: سید بهروز سادات‌نیا - عنوان طرح: توسعه فناوری غشایی جداسازی گاز برای صنایع نفت گاز پتروشیمی و پالایشگاهی

استان چهارمحال و بختیاری
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: ابوذر نادری - عنوان طرح: طراحی و ساخت دستگاه استخراج مواد موثره گیاهی نانوامولسیون شده با استفاده از فناوری افت فشار کنترل شده سریع (DIC)
رتبه سوم: حیدرعلی انوشه بروجنی - عنوان طرح: درمان هوشمند زخم

استان قم
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: مهدی نیکنام - عنوان طرح: سامانه شیرازه ابزار هوشمند اعتبار سنجی تطبیق و اصالت سنجی استنادات علمی مبتنی بر داده های علم نت
بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری:
رتبه دوم: سید محسن امامی - عنوان طرح: تولید پودر کریستوبالیت
استان گلستان

بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: اردوان طاهری - عنوان طرح: سامانه ارزیابی اولیه سلامت قلبی عروقی و ریسک دیابت مبتنی بر هوش مصنوعی (MediGate)
رتبه سوم: سمانه حاجی حسینی - عنوان طرح: پویش پلتفرم هوشمند سنجش و شکوفایی مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان (پویش)

استان گیلان
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: مهرشاد صداقت‌خواه - عنوان طرح: پلتفرم تعاملی آموزش رباتیک سازک
رتبه سوم: حامد آقاپناه رودسری - عنوان طرح: طراحی اپلیکیشن نرم افزار CMRI Insight با قابلیت تحلیل خودکار تصاویر CMRI و تشخیص اختلالات حرکتی دیواره قلب
بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری:
رتبه دوم (راه یافته به مرحله نهایی) : شاهین چرخشت - عنوان طرح: الگوی فناورانه توسعه و تجاری سازی بازیهای موبایلی در استودیو میدوپیا
رتبه سوم: اسماعیل میرزائی پنجاه - عنوان طرح: طراحی و تولید استابیلایزرهای رله ایی اتوماتیک با هسته تروئید با فناوری کنترل پیش بینی ولتاژ برای افزایش پایداری و بازدهی شبکه های توزیع برق

استان مازندران
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه اول (راه یافته به مرحله نهایی) : احمد رضائیان اسرمی - عنوان طرح: پلتفرم مدیریت دانش در نیکا - Dornica KMP
رتبه دوم: محسن کریمان مجد - عنوان طرح: نرم افزار جامع مدیریت و پایش سلامت ترانسفورماتورهای قدرت با رویکرد هوش مصنوعی (deepDGA)

بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
راه یافته به مرحله نهایی: رضا موسوی‌پور عنوان طرح دستگاه بازیافت ضایعات کشاورزی و تبدیل آن به خوراک دام و طیور
احمد رضائیان اسرمی - عنوان طرح: سامانه هوشمند پایش و مدیریت بازسازی در حوادث و بحرانهای کشور

استان مرکزی
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب‌وکار:
رتبه سوم: هادی فتاحی - عنوان طرح: ربات کمک جراح هوشمند ارتوپدی برای کنترل عمق و تشخیص بافت در سوراخ کاری استخوان

بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری
رتبه دوم: مهدی سخاوتی - عنوان طرح: ادورانت (بودار کننده گاز)
رتبه سوم: ژاله محسنی عراقی - عنوان طرح: تولید نانو اسپریهای آنتی سپتیک ارگانیک در صنایع پزشکی و دامپزشکی

استان خوزستان
بخش مسابقه‌ای طراحان کسب و کار:
رتبه دوم: زهرا مقیمی - عنوان طرح: میکروپیت بستر کشت بومی حاصل از ضایعات صنایع نیشکر جایگزین کوکوپیت بستر کشت وارداتی و کاملا وابسته به ارز در تولید نشاء و گیاهان گلخانه ای
رتبه سوم: عزیز خورشیدزاده دزفولی - عنوان طرح: سوپر تایمر نجومی هوشمند با کنترل وای فای داخلی و اپلیکیشن فارسی برای مدیریت روشنایی شهری و تجاری
رتبه مشترک: احمد حاجیوند - عنوان طرح: آزمایشگاه هوشمند مجازی صنایع دریایی
بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری:
رتبه اول (راه یافته به مرحله نهایی) : هوتن گل‌دوست - عنوان طرح: فرمولاسیون ساخت و تجاری سازی کاتالیستهای FCC و RFCC بهینه سازی شده برای تولید هیدروکربنهای سبکتر با تمرکز بر محصول بنزین
رتبه دوم: سولماز رشیدزاده - عنوان طرح: گوگرد سوسپانسیون شونده ۸۰ درصد عنصری با اثر ضد آفات و تولید محصول بدون سم
رتبه سوم: مسعود لیلی‌زاده - عنوان طرح: دستگاه تشخیص عیوب قطعات فلزی به روش الکترومغناطیس

کد مطلب 6941451
زهرا سیفی

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    نظرات

    • حسین اعتماد IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آموزش وتوسعه علم به عدالت باشد از همه استانهای کشور در جشنواره علمی شرکت کننده خواهد داشت

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