80 درصد مراقبت از بیماران دیالیزی با پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عقیقی در همایش کشوری مبانی حاکمیت بالینی در بیماران خاص گفت: امروز کیفیت به عنوان یک اولویت مهم در بحث برنامه های دیالیز و بیماری های خاص قرار دارد.

وی با اعلام این مطلب که حاکمیت بالینی یکی از روشهای ارتقای کیفیت در مراکز درمانی است، ادامه داد: افزایش رضایتمندی بیماران و نگاه ویژه به ارائه خدمات با کیفیت در بیماران خاص از برنامه های مهم این همایش به شمار می رود.

عقیقی با اشاره هدفگذاری حاکمیت بالینی در ارائه خدمات به بیماران خاص، گفت: بحث حاکمیت بالینی باید مبتنی بر شواهد انجام شود تا درمان انجام شده روی بیمار باعث نارضایتی و ایجاد یک بیماری جدید برای وی نشود.

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت با بیان این مطلب که خدمات بالینی باید به گونه‌ای باشد که باعث جلب اعتماد مردم و افزایش کیفیت خدمات شود، یادآور شد: 80 درصد مراقبت بیماران دیالیزی بر عهده پرستاران است و وظیفه و نقش پرستار پررنگ است و بهبود کیفیت خدمات درمانی در نظام سلامت نیاز به تفکر منطقی دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق علمی برای رسیدن به این مهم گام برداشت.

عقیقی خاطرنشان کرد: خارج کردن ماشینهای مستهلک و غیر استاندارد از بخشهای دیالیز با رویکرد ارائه نظام خدمات با کیفیت در بخشهای دیالیز صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت در راس برنامه های حاکمیت بالینی قرار دارد، گفت: حاکمیت بالینی در یک چهارچوب فکری استاندارد در دنیا پرداخت می شود و این نگاه در بخشهای بیماریهای خاص به کیفیت به صورت ویژه است.