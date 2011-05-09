نمایشگاه سوگواره فاطمی در سعدالسلطنه قزوین برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این نمایشگاه که به همت سازمان فرهنگی ورزشی و همکاری شورای هیئت های مذهبی، استانداری، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و حوزه علمیه برپا شده است بیش از30 هیئت وتشکل مذهبی در غرفه های نمایشگاه خدمات و محصولات مذهبی و فرهنگی خود را ارائه کرده اند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در خصوص برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: این اقدام با هدف معرفی ویژگیها و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) در سه محور ولایت پذیری، عفاف و حجاب و سیره زندگی ایشان برپا شده است.

سعید وزیری نژاد با اشاره به استقبال و مشارکت مطلوب هیئت های مذهبی در این نمایشگاه اظهار داشت: از ابتدا به دنبال آن بودیم که این حرکت کاملا مردمی باشد و به همین جهت از مشارکت هیئت های مذهبی استفاده کردیم و علیرغم فرصت کمی که برای برپایی نمایشگاه داشتیم با حضور پرشور تشکل های مذهبی مجموعه خوبی در سرای سعدالسطنه برای بازدید مردم قزوین فراهم شد.

وی افزود: در سرای وزیر40 غرفه نمایشگاهی و فروشگاهی به صورت رایگان در اختیار هیئت های مذهبی قرار گرفته واین هیئت ها در زمان برپایی نمایشگاه به ارائه محصولات فرهنگی از جمله کتاب، نرم افزار و پوشاکی مانند روسری، مقنعه و چفیه اقدام کردند و در تعدادی از غرفه ها هم برنامه هایی چون مشاوره، پاسخگویی به مسائل شرعی توسط اساتید حوزه، مسابقه، ارسال بلوتوث مذهبی، کارگاه نقاشی و پخش فیلم به اجرا درآمده است.

وزیری نژاد در ادامه به برپایی نمایشگاه تجسمی از 9 واقعه مهم زندگی حضرت فاطه زهرا (س) در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: در این بخش با نام یاس کبود وقایع مهم زندگی حضرت زهرا(س) به صورت ماکت بازسازی شده که بازدیدکنندگان می توانند در طول مسیر با دیدن این منظره ها و مطالعه توضیحات مربوط مروری کوتاه بر زندگی حضرت زهرا(س) داشته باشند.

وی برپایی کارگاه نقاشی بانوان هنرمند قزوینی باعنوان نگارینه های آسمانی را از دیگر برنامه های این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: در این قسمت بانوان هنرمند به خلق نقاشی های زیبایی با محوریت شخصیت حضرت زهرا (س) و سیره زندگی ایشان می پردازند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی تصریح کرد: در طول برگزاری نمایشگاه گروه تعزیه خوانان قزوین به سرپرستی حاج وهب رمضانی، سیدحعفر سیاهپوش و پنجعلی صادقی به اجرای برنامه می پردازند و دو نمایش امام فضیلت ها و بانوی بی حرم نیز هر روز در نوبت های صبح و بعدازظهر برای بازدیدکنندگان اجرا می شود.

وزیری نژاد فضا سازی های شهری در ایام فاطمیه را از دیگر کارهای انجام شده عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا 15 کیلومتر از مسیرهای درون شهری شامل معابر اصلی، بافت مرکزی شهر و میدانها سیاهپوش شدند.

وزیری نژاد با بیان اینکه در مجموع 800 میلیون ریال برای اجرای برنامه های ایام فاطمیه توسط این سازمان هزینه شده است، برپایی 12 ایستگاه صلواتی در مسیر حرکت عزاداران فاطمی و خرید وتوزیع 20 هزار جلد کتاب با موضوع زندگی حضرت زهرا (س) را از دیگر برنامه های اجرا شده در این ایام عنوان کرد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در سرای سعدالسطنه قزوین برای بازدید عموم دایر است.