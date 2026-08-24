صعود مقتدرانه گل گهر در جدول/ اخباری و شاگردانش قعرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان در هفته سوم لیگ برتر از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت کوپال ناظمی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر گلگهر به پایان رسید.
شاگردان سید مهدی رحمتی در گلگهر در این مسابقه از همان ابتدا تلاش کردند با استفاده از امتیاز میزبانی جریان بازی را در اختیار بگیرند و چادرملو نیز در تلاش بود با دفاع منسجم و استفاده از ضدحملات، دروازه میزبان را تهدید کند.
دو تیم در نیمه نخست بازی نزدیکی را به نمایش گذاشتند و موقعیتهایی برای گلزنی داشتند، اما عملکرد مدافعان و دروازهبانهای دو تیم اجازه نداد توپی از خط دروازهها عبور کند.
در شرایطی که به نظر میرسید دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن خواهند شد، گلگهر در وقتهای تلفشده نیمه نخست به گل رسید.
در دقیقه ۲+۴۵، مسیح زاهدی روی پاس احمدرضا زندهروح موفق شد دروازه چادرملو را باز کند تا گلگهر با برتری یک بر صفر به رختکن برود.
گلگهر نیمه دوم را نیز با انگیزه بیشتری آغاز کرد و برای افزایش اختلاف تلاش کرد. فشار شاگردان رحمتی در دقیقه ۵۹ نتیجه داد و این تیم به گل دوم رسید.
مهدی گودرزی روی پاس مجید علیاری موفق شد گل دوم گلگهر را به ثمر برساند تا میزبان با برتری ۲ بر صفر شرایط بسیار بهتری در مسابقه پیدا کند.
چادرملو پس از دریافت گل دوم تلاش کرد برای بازگشت به بازی حملات بیشتری انجام دهد، اما گلگهر اجازه نداد میهمان موقعیت جدی برای جبران نتیجه ایجاد کند.
در دقیقه ۷۰، گلگهر تیر خلاص را به چادرملو زد. مجتبی فخریان موفق شد گل سوم میزبان را به ثمر برساند تا اختلاف به سه گل برسد.
در ادامه، گلگهر بازی را مدیریت کرد و چادرملو نیز هرچه تلاش کرد نتوانست یکی از گلهای خورده را جبران کند. در نهایت سوت پایان کوپال ناظمی به صدا درآمد و گلگهر با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
با کسب سه امتیاز این مسابقه، گلگهر ۷ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.
چادرملو نیز با این شکست، یک امتیازی باقی ماند و در پایان هفته سوم در قعر جدول ردهبندی قرار گرفت.
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