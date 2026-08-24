۳ مگاوات انرژی پاک و ۹ طرح راهداری در شهابیه خمین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر دوشنبه در آیین افتتاح طرحهای خمین اظهار کرد:همزمان با نخستین روز هفته دولت، مجموعهای از طرحهای عمرانی، خدماتی و زیربنایی در شهرستان خمین به بهرهبرداری رسید که در میان آنها ۹ پروژه راهداری و حملونقل جادهای، مرکز جامع سلامت روستای شهابیه و نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی قرار دارد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه پروژه تعریض محور گلدشت ـ آشیانه به نمایندگی از ۹ پروژه راهداری شهرستان خمین افتتاح شد، افزود: در قالب این طرح، حدود ۱۱ کیلومتر از این مسیر در حال تعریض و ارتقاست. این محور به دلیل عرض کم مسیر و وجود پیچهای خطرناک، از نقاط حادثهخیز منطقه محسوب میشد و اجرای طرح، ضمن ارتقای مسیر به یک محور درجه یک، به افزایش ایمنی تردد کمک خواهد کرد.
زندیهوکیلیگفت:برنامهریزیانجامشده، عملیات تکمیل کل مسیر گلدشت ـ آشیانه تا پایان سال آینده ادامه خواهد داشت تا این محور به طور کامل در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.
وی بیان کرد؛ طرح تعریض محور گلدشت ـ آشیانه با اعتبار ۶۶۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور خمین ـ الیگودرز با ۸۰۰ میلیارد ریال و روکش آسفالت محور خمین ـ محلات با ۱۰۰ میلیارد ریال، از مهمترین طرحهای راهداری افتتاحشده در این شهرستان است.
استاندار مرکزی گفت: همچنین ایجاد روشنایی محور خمین ـ اراک در محدوده شهر صنعتی، ساخت یک دستگاه پل در محور خمین ـ کاظمآباد، زیرسازی و آسفالت محورهای حاجیآباد و سکانه ـ قورچیباشی و روکش آسفالت محور قلعهقلعه ـ بابو از دیگر طرحهای به بهرهبرداری رسیده در نخستین روز هفته دولت است.
زندیهوکیلی ادامه داد: بخش هوشمندسازی جادهها نیز ۲ سامانه هوشمند دوربین نظارت جادهای نصب و راهاندازی شد که با هدف ارتقای کنترل، مدیریت تردد و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان خمین فعالیت خواهند کرد.
وی گفت: در حوزه سلامت نیز مرکز جامع سلامت روستای شهابیه با مشارکت خیرین به بهرهبرداری رسید و آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه شد و باید اذعان کرد که این مرکز با هدف توسعه دسترسی روستاییان به خدمات سلامت و تقویت زیرساختهای بهداشتی منطقه راهاندازی شده است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه در بخش انرژی نیز نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی خمین به بهرهبرداری رسید، گفت: این نیروگاه با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت تولید برق پاک و تأمین بخشی از نیاز انرژی منطقه احداث شده و با ورود به مدار، ظرفیت تولید انرژی پاک در شهرستان خمین را افزایش میدهد.
همزمان با برنامههای هفته دولت در شهرستان خمین، مستند چهارقسمتی «هشتصد طلوع» با موضوع حماسه و مقاومت مردم خمین در جریان جنگ رمضان، در بیت تاریخی امام خمینی(ره) اکران شد.
مجموع طرحها در نخستین روز هفته دولت و با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در شهرستان خمین به بهرهبرداری رسید و بخشی از برنامههای توسعهای استان مرکزی در حوزههای زیرساخت، سلامت و انرژی را محقق کرد.
نظر شما