به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری، ضمن تبریک هفته دولت، توسعه فناوریهای نوظهور را از اولویتهای دولت چهاردهم و یک ضرورت حیاتی برای کشور دانست و گفت: دشمن جنگی نابرابر به لحاظ فناوری به ما تحمیل کرد، اما با اتکا به نیروی انسانی باهوش و باانگیزه و دانشمندان کشور که مزیت اصلی ما هستند، توانستیم بر دشمن پیروز شویم.
وی افزود: این موفقیت حاصل پیشرفتهای کشور در حوزه علم و فناوری بود. دشمن در برابر پیشرفتهای علمی ایران تسلیم شد و مدیریت تنگه هرمز توسط کشورمان نیز نمادی از عقبنشینی و تسلیم دشمن است.
معاون اول رئیسجمهور دستاوردهای علمی و فناوری کشور را مرهون نگاه و راهبرد بلندمدت رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: اکنون انسجام و هماهنگی مناسبی میان نهادهای مختلف برای پیشرفت در فناوریهای نوظهور شکل گرفته است و باید در این مسیر جدیتر عمل کنیم.
عارف با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی هر لحظه برای پیشرفت علم و فناوری اهمیت دارد، افزود: نباید حتی یک لحظه را از دست بدهیم و ایران قادر است دست برتر منطقه در حوزه فناوریهای نوظهور را به دست آورد.
وی با اشاره به دستاوردهای دانشگاهها، مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان در فناوریهای راهبردی گفت: حمایت مادی و معنوی از نهادهای علمی باید افزایش یابد. نباید مسئلهای که در یک شرکت دانشبنیان ایجاد میشود به همه شرکتها تعمیم داده شود و شرکتهای دانشبنیان نیز نباید با نگاه امنیتی و اتهام مواجه شوند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به بررسی طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح به ضرر فعالیت علمی کشور است. اگر چنین قانونی تصویب شود، استاد دانشگاه دیگر جرأت نمیکند وارد تعامل علمی با دانشگاههای برتر جهان شود. فضای علمی اصولاً فضایی محافظهکارانه است و استاد به دنبال محیطی مساعد برای پژوهش است، اما با چنین رویکردی ممکن است اتهام جاسوسی متوجه فعالیت علمی او شود.
عارف ادامه داد: دکتر قالیباف قول داده است این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله را حل کرد. اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، ضربهای مهلکتر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد.
وی با بیان اینکه مخالفت دولت با این طرح با هدف سیاسیکاری نیست، تأکید کرد: فکر و ذهن دانشمند و استاد باید بر پژوهش علمی متمرکز باشد، نه اینکه به دلیل برگزاری یا شرکت در یک کنفرانس علمی، دغدغه احضار و اتهام جاسوسی داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور راهبرد کشور را پیشرفت در علم و فناوری برای مقابله با نظام سلطه دانست و گفت: برای کم کردن شر دشمن از کشور و امت اسلامی باید از همه ظرفیتهای علمی کشور استفاده کنیم.
در ادامه این جلسه، طرح توسعه تولید آبزیان با استفاده از فناوریهای نوظهور از سوی دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری ارائه شد و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و استادان دانشگاه دیدگاههای خود را مطرح کردند.
عارف پس از تبادل نظر اعضای جلسه گفت: تاکنون از مزیت دریا و پروتئین دریایی به اندازه کافی استفاده نکردهایم و ماهی هنوز جایگاه مناسبی در سبد غذایی خانوارها پیدا نکرده است؛ بنابراین باید با فرهنگسازی به سمت افزایش تولید و مصرف پروتئین دریایی حرکت کنیم.
وی در پایان از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاهها خواست جلسات کارشناسی و تبادل نظر علمی را ادامه دهند تا درباره توسعه استفاده از برخی گونههای آبزیان اجماع حاصل شود و به ابهامات مطرحشده زیست محیطی درباره استفاده از این گونه نیز پاسخ علمی داده شود.
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