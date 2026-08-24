دبیر قرارگاه امور مساجد دیّر: ۲۶ مسجد شهرستان در طرح محراب قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجلال سعیدی عصر دوشنبه در آیین تجلیل از ائمه جماعات شهرستان دیّر، ضمن گرامیداشت سالروز جهانی مسجد، با تقدیر از حضور ائمه جمعه و جماعات، فعالان مساجد، خادمان و اعضای هیئت‌امنا اظهار داشت: ائمه جماعات و فعالان مساجد، پرچمداران حرکت فرهنگی و معنوی جامعه هستند.

دبیر قرارگاه امور مساجد شهرستان دیّر با بیان اینکه هدایت و تعالی فرهنگی مردم از مسجد آغاز می‌شود، افزود: مساجد به‌عنوان سنگرهای ایمان، معنویت، بصیرت و وحدت، نقش بی‌بدیلی در تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مساجد شهرستان گفت: ۲۶ مسجد شهرستان دیّر در طرح محراب قرار دارند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی مساجد باشد.

سعیدی تصریح کرد: مسجد نباید تنها محل برگزاری نماز و عبادت باشد، بلکه باید به پایگاهی برای رفع نیازهای مردم و حل مسائل اجتماعی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که جوان گرفتار بتواند برای حل مشکلات خود به امام جماعت مراجعه کند و خانواده نیازمند نیز با کمک خیران، نمازگزاران و مؤمنان مسجد مورد حمایت قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید با استفاده از ظرفیت مساجد، افرادی را که به هر دلیل از نماز، مسجد و جامعه مؤمنان فاصله گرفته‌اند، شناسایی و با رفتار مؤمنانه و تلاش فرهنگی به جمع مسجد و جامعه بازگردانیم.

دبیر قرارگاه امور مساجد شهرستان دیّر بر ضرورت فعال‌سازی مساجد کم‌تحرک تأکید کرد و گفت: برخی مساجد به دلیل نداشتن امام جماعت یا وجود مسائل خاص در محله، از ظرفیت واقعی خود فاصله گرفته‌اند که باید با هم‌افزایی ائمه جماعات، هیئت‌امنا، خادمان و فعالان مسجد، زمینه فعالیت دوباره آن‌ها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همدلی و همکاری، مساجد شهرستان را به سمت الگوی «مسجد تراز اسلامی» حرکت دهیم؛ مسجدی که هم محل عبادت پروردگار و هم کانون خدمت به خلق و حل مشکلات مردم باشد.

در پایان این مراسم از ائمه جماعات مساجد شهرستان دیّر تجلیل شد.