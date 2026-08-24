فرمانده سپاه دیّر: امام جماعت باید نیازهای واقعی مردم را شناسایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا ریزی عصر دوشنبه در آیین تجلیل از ائمه جماعات شهرستان دیّر که در مسجد الزهرا(س) شهر دیّر برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) و گرامیداشت روز جهانی مسجد و هفته دولت، اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، همچنین شهید آیتالله رئیسی و شهدای خدمت است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر با قدردانی از مسئولان و ائمه جماعاتی که در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی تلاش میکنند، افزود: همه ما باید نقش سربازی خود را در این نظام مقدس بهدرستی ایفا کنیم و از فرصت خدمتگزاری برای اعتلای جامعه اسلامی بهره بگیریم.
وی با اشاره به جایگاه مسجد در تمدن اسلامی تصریح کرد: مسجد همواره یکی از مهمترین نهادهای اثرگذار در جامعه دینی بوده و به همین دلیل، دشمنان نیز همواره آن را بهعنوان یکی از کانونهای اصلی حمله و تضعیف مورد توجه قرار دادهاند.
ریزی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) مساجد را سنگر اسلام معرفی کردند؛ چراکه مسجد هم محل اجتماع مؤمنان، هم پایگاه دفاع از ارزشها و هم نقطه آغاز حرکتهای بزرگ اجتماعی و انقلابی است.
وی با بیان اینکه مسجد مهمترین پایگاه انقلاب اسلامی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: اگر مسجد در جامعه دینی نقش خود را بهدرستی ایفا کند، انقلاب اسلامی نیز میتواند نقش پیشران خود را در جامعه و تمدن بشری حفظ کند؛ اما اگر مساجد از حرکت و پویایی بازبمانند، جامعه اسلامی نیز از ظرفیت مهم خود برای رشد و بالندگی محروم خواهد شد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر، امام جماعت را محور پیوند مسجد با محله دانست و گفت: امام جماعت حلقه اتصال مسجد، مردم و ظرفیتهای اجتماعی محله است و اگر مدرسه نیز در کنار مسجد و محله قرار گیرد، سه ضلع مهم تربیت و رشد جامعه شکل میگیرد.
ریزی افزود: مدرسه محل پرورش علم، مسجد محل تربیت مکتبی و اعتقادی و محله عرصه حضور و نقشآفرینی این دو نهاد است؛ بنابراین، پیوند میان مسجد، مدرسه و محله میتواند آینده جامعه را برای حرکت، رشد و بالندگی تضمین کند.
وی با تأکید بر ضرورت نیازسنجی در فعالیتهای مسجد اظهار کرد: امام جماعت باید نیازهای واقعی مردم، جوانان و خانوادههای محله را شناسایی و فعالیتهای مسجد را بر اساس همان نیازها ساماندهی کند. در یک محله ممکن است آسیبهای اجتماعی مسئله اصلی باشد و در محلهای دیگر، مشکلات معیشتی یا مسائل فرهنگی اولویت داشته باشد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر، تبیین و روشنگری را یکی از نیازهای مشترک جامعه دانست و گفت: ائمه جماعات در کنار سایر فعالیتهای عبادی، فرهنگی و اجتماعی مسجد، باید کارکرد تبیینی و روشنگری خود را نیز بهخوبی ایفا کنند.
وی افزود: در شرایطی که دشمنان با هجمههای تبلیغاتی گسترده علیه نظام و انقلاب فعالیت میکنند، روشنگری و تبیین صحیح مسائل میتواند در حفظ هویت دینی و انقلابی جامعه و تداوم مسیر انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشته باشد.
ریزی همچنین بر ضرورت تربیت نسل آینده انقلاب تأکید کرد و گفت: بسیاری از جوانانی که در سالهای ابتدایی انقلاب، دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن در میدانهای مختلف حضور یافتند، از دل مساجد رشد کردند. امروز نیز برای تضمین آینده نظام و انقلاب، به تربیت جوانانی مؤمن، بصیر، مسئولیتپذیر و آماده خدمت نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد: مساجد باید به پایگاه حضور نوجوانان و جوانان تبدیل شوند؛ زیرا مسجدی که از حضور این نسل خالی باشد، از طراوت و پویایی لازم برخوردار نخواهد بود.
فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر با اشاره به ضرورت حمایت از حضور کودکان و نوجوانان در مساجد گفت: حضور نوجوانان ممکن است برای متولیان مسجد همراه با دشواریهایی باشد، اما شیرینی این حضور و آیندهای که میتوان برای آنان ساخت، همه این سختیها را به ثمر و موفقیت تبدیل خواهد کرد.
ریزی در پایان با قدردانی از تلاش ائمه جماعات و فعالان مساجد شهرستان دیّر، ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان و مردم بتوانند در مسیر خدمت به نظام اسلامی و تقویت جایگاه مساجد، وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند.
در پایان این مراسم از ائمه جماعات مساجد شهرستان دیّر تجلیل شد.
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