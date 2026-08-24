به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا، سرمربی تیم فوتبال مس شهر بابک شامگاه دوشنبه ۲ شهریور، در نشست خبری پس از دیدار با ذوبآهن اظهار داشت: ذوبآهن یکی از تیمهای با کیفیت لیگ است و سابقه زیادی دارد، ما نخستین سال حضور در لیگ را پشت سر میگذاریم.
وی افزود: در نیمه دوم به گل رسیدیم، به دنبال صدر حملات بودیم و موقعیت هایی را هم از دست دادیم، ذوبآهن در نیمه دوم روز خوبی داشت و با کیفیت بازی کرد، دروازهبان ما نیز عملکرد خوبی داشت.
شهبا تصریح کرد: با ۱۰ نفره شدن حریف میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم و به همین دلیل به بازی تدافعی روی نیاوردیم، ۳ امتیازها در لیگ برتر خیلی ارزشمند است، در بازیهای بعدی باید بیشتر دقت کنیم.
سرمربی مس شهر بابک گفت: با ۱۰ نفره شدن حریف میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم و به همین دلیل به بازی تدافعی روی نیاوردیم؛ ۳ امتیازها در لیگ برتر خیلی ارزشمند است، در بازیهای بعدی باید بیشتر دقت کنیم.
وی افزود: دروازهبان اول ما واقعا مصدوم شد و مجبور شدیم تعویض کنیم، دروازهبان دوم نیز از قبل مصدومیت داشت.
شهبا گفت: ما درگیر مسابقات دسته یک بودیم و بازیکنان حاضر در لیگ یک، استراحتی برای لیگ برتر نداشتند، در ۲ بازی اخیر میتوانستیم برنده باشیم اما بدشانس بودیم.
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