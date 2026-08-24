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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۳ پروژه راهداری در لرستان طی هفته دولت

افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۳ پروژه راهداری در لرستان طی هفته دولت

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۳ پروژه راهداری در این استان طی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تبریک هفته دولت، اظهار داشت: طی برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته دولت، مجموعاً ۷۳ پروژه در حوزه‌های ایمن‌سازی، بهسازی و نگهداری راه‌ها، راه روستایی، روکش آسفالت و احداث مستحدثات جاده‌ای در سطح استان با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی می‌رسند.

وی افزود: ۴۰ پروژه با اتمام مراحل اجرایی، در قالب مراسم افتتاح و بهره‌برداری، در اختیار مردم قرار خواهند گرفت که شامل ۹ پروژه در حوزه ایمن‌سازی و احداث روشنایی، نصب نیوجرسی، حذف نقاط حادثه‌خیز و خط‌کشی، ۱۱۲ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های شریانی در قالب ۱۴ پروژه، احداث ۳۰ کیلومتر راه روستایی در قالب یک پروژه، بهسازی و روکش آسفالت ۱۰۷ کیلومتر در حوزه نگهداری راه‌های روستایی در قالب دو پروژه، ۱۲ پروژه در حوزه فنی و نظارت و احداث ساختمان پاسگاه پلیس‌راه، احداث و تعمیرات راهدارخانه و نصب و راه‌اندازی دیزل‌ژنراتور اضطراری و خرید چهار دستگاه ماشین‌آلات و احداث یک دستگاه پل می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، عنوان کرد: ۳۳ پروژه با کلنگ‌زنی آغاز به کار می‌کنند که شامل ۱۷ پروژه در حوزه لکه‌گیری و روکش آسفالت سطح راه‌های استان، پنج پروژه در حوزه نگهداری ابنیه فنی، هشت پروژه در حوزه ایمن‌سازی راه‌ها، دو پروژه در حوزه راه‌های روستایی، احداث ساختمان در قرارگاه پلیس‌راه هستند.

کد مطلب 6926618

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