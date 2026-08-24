به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها ضمن تبریک هفته دولت، اظهار داشت: طی برنامههای پیشبینی شده در هفته دولت، مجموعاً ۷۳ پروژه در حوزههای ایمنسازی، بهسازی و نگهداری راهها، راه روستایی، روکش آسفالت و احداث مستحدثات جادهای در سطح استان با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان به مرحله بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی میرسند.
وی افزود: ۴۰ پروژه با اتمام مراحل اجرایی، در قالب مراسم افتتاح و بهرهبرداری، در اختیار مردم قرار خواهند گرفت که شامل ۹ پروژه در حوزه ایمنسازی و احداث روشنایی، نصب نیوجرسی، حذف نقاط حادثهخیز و خطکشی، ۱۱۲ کیلومتر روکش آسفالت در راههای شریانی در قالب ۱۴ پروژه، احداث ۳۰ کیلومتر راه روستایی در قالب یک پروژه، بهسازی و روکش آسفالت ۱۰۷ کیلومتر در حوزه نگهداری راههای روستایی در قالب دو پروژه، ۱۲ پروژه در حوزه فنی و نظارت و احداث ساختمان پاسگاه پلیسراه، احداث و تعمیرات راهدارخانه و نصب و راهاندازی دیزلژنراتور اضطراری و خرید چهار دستگاه ماشینآلات و احداث یک دستگاه پل میشوند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، عنوان کرد: ۳۳ پروژه با کلنگزنی آغاز به کار میکنند که شامل ۱۷ پروژه در حوزه لکهگیری و روکش آسفالت سطح راههای استان، پنج پروژه در حوزه نگهداری ابنیه فنی، هشت پروژه در حوزه ایمنسازی راهها، دو پروژه در حوزه راههای روستایی، احداث ساختمان در قرارگاه پلیسراه هستند.
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