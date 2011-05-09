علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص اعلام واگذاری کارت اعتباری خرید به 2 میلیون نفر کارگر در فاز اول اجرا از سوی وزیر کار و امور اجتماعی، گفت: مهم ترین موضوع در این بخش این است که روش تضمین و تعهد بازپرداخت این مبالغ از سوی جامعه کارگری مشخص شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: ممکن است کارفرمایان بگویند که کارگران کوتاه مدت و آنهایی که قرارداد موقت دارند را تضمین نخواهند کرد پس لازم است که اگر دولت در این زمینه برنامه ای دارد آن را ارائه کند.

دهقان کیا ادامه داد: حال اگر قرار است دولت اعتبارات و منابعی را برای واگذاری کارت های اعتباری به کارگران در نظر بگیرد و به اصطلاح آن را به جامعه کارگری ببخشد که خیلی خوب است اما اگر تعهد بازگشت منابع را بخواهند بعید است که کارفرمایان همه نیروهای خود را تعهد کنند.

این مقام مسئول کارگری بر لزوم نوشتن آئین نامه ای در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت: جامعه کارگری هنوز با ساز و کار پرداخت و واگذاری کارت های اعتباری آشنا نیست تا جایی که می توان گفت این موارد مطرح می شود و کارگران نیز آن را پیگیری می کنند اما ما به عنوان نمایندگان آنها و تشکل های کارگری جوابی نداریم.

وی با اشاره به اینکه واگذاری کارت های اعتباری با شرایط نامعلوم برای نمایندگان کارگری "دردسر" شده است، افزود: هم اکنون کارگران بسیار زیادی هستند که در این باره از ما می پرسند ولی نمی توانیم به ابهامات آنها پاسخ دهیم.

به گفته دهقان کیا، در حال حاضر حدود 7 میلیون و 500 هزار نفر کارگر بیمه شده در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم به همه آنها کارت اعتباری 1 میلیون و 500 هزار تومانی واگذار کنیم نیاز به حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با این موضوع که باید اعلام کنند منابع این کار از کجا تامین خواهد شد، بیان داشت: اگر بخواهیم شاغلین بخش های دیگر که آنها نیز به نوعی کارگر هستند را به این پروژه اضافه کنیم حدود 25 میلیون نفر خواهند شد که در این صورت نیازمند 40 هزار میلیارد تومان منابع هستیم.