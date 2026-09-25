به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مشرفی در خطبههای نماز جمعه بیرجند با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز دشمن از شیوههای مختلف برای اعمال فشار استفاده میکند و نمیتوان شرایط موجود را صرفاً در قالب جنگ یا صلح تعریف کرد.
وی افزود: ممکن است دشمن در یک عرصه با مقاومت مردم و نیروهای مسلح مواجه شود، اما همزمان در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مسیر دیگری را برای فشار دنبال کند؛ بنابراین شناخت نوع تهدید و انجام مسئولیت متناسب با آن ضرورت دارد.
امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: در چنین شرایطی هرکس باید جایگاه و وظیفه خود را بشناسد و برای خدمت به مردم و کشور تلاش کند؛ چراکه کارمند، کارگر، پزشک، معلم، استاد دانشگاه و دیگر اقشار جامعه، هرکدام در سنگر خود میتوانند در ساختن کشور و مقابله با مشکلات مؤثر باشند.
مدارس و دانشگاهها؛ میدان ساختن آینده کشور
مشرفی با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها گفت: محیطهای آموزشی تنها محل انتقال دانش نیستند، بلکه باید بستری برای تقویت امید، خودباوری، تقوا، هویت ملی و شناخت صحیح مسائل کشور باشند.
وی خطاب به معلمان، استادان، دانشجویان و دانشآموزان افزود: در کنار آموزش علم باید نسل جدید را نسبت به مسائل روز، تهدیدها و ضرورت حفظ عزت و استقلال کشور آگاه کرد.
امام جمعه موقت بیرجند تأکید کرد: مدرسه و دانشگاه باید محل امید و ساختن آینده باشد و دانشآموزان و دانشجویان با شناخت ظرفیتهای کشور و روایت پیشرفت، برای ایفای نقش در آینده آماده شوند.
وی ادامه داد: اگر از حوادث تلخ و شهادت کودکان و دانشآموزان متأثر هستیم، باید این اندوه را به حرکتی سازنده برای آینده کشور تبدیل کنیم و از مسیر علم، تقوا، برنامهریزی و تدبیر برای ساختن آینده بهره بگیریم.
هشدار نسبت به ابعاد فرهنگی جنگ ترکیبی
مشرفی با اشاره به تلاش دشمن در عرصه فرهنگی اظهار کرد: در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، جنگ فرهنگی نیز دنبال میشود و موضوعاتی مانند ترویج بیعفتی و بیحیایی از جمله مسائلی است که باید نسبت به آن هوشیار بود.
وی افزود: خانواده، حیا، عفت و ارزشهای اخلاقی در فرهنگ جامعه ایران جایگاه مهمی دارد و خانوادهها، دستگاههای فرهنگی، مراکز آموزشی و رسانهها باید نسبت به تحولات این حوزه مسئولانه عمل کنند.
حضور مردم، پشتوانه انسجام اجتماعی است
امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار اجتماعات مردمی در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند گفت: حضور مردم در این اجتماعات نشاندهنده پایبندی آنان به آرمانها و جلوهای از انسجام اجتماعی است.
وی افزود: این حضورها نشان میدهد مردم در برابر فشارها و تلاش برای ایجاد شکاف و ناامیدی، هوشیار هستند و امیدواریم این روحیه تا رسیدن به اهداف و قلههای پیشرفت ادامه پیدا کند.
دفاع از حقوق ایران در مجامع بینالمللی
مشرفی همچنین با اشاره به حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: مواضع مطرحشده از سوی رئیسجمهور در دفاع از حقوق ملت ایران اهمیت داشت و در این سخنان درباره حملات انجامشده علیه کشور، از جمله هدف قرار گرفتن مدارس و زیرساختها، مطالبی بیان شد.
وی گفت: صدای ملت ایران باید صدای عزت، استقلال و مقاومت باشد و مسئولان نیز در عرصههای مختلف از حقوق مردم و منافع کشور دفاع کنند.
دفاع مقدس؛ نمونهای از ایستادگی ملت ایران
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه خطبهها با اشاره به آموزههای قرآن درباره محبت الهی اظهار کرد: خداوند اهل عدالت، داد و صلح را دوست دارد و تجاوز به حدود الهی و حقوق دیگران مورد رضایت پروردگار نیست.
وی افزود: یکی از جلوههای محبت الهی، جهاد در راه خداست؛ جهادی که با هدف دفاع از حق، عدالت، عزت و آرمانهای الهی انجام شود و نه برای دستیابی به منافع شخصی.
مشرفی دفاع مقدس را نمونهای از ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: ملت ایران بیش از چهار دهه در برابر زورگویی و زیادهخواهی دشمنان ایستاده است و این مسیر نیازمند حفظ ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله، افزود: یاد شهدا و خانوادههای آنان باید در جامعه زنده بماند.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین یاد شهید جمهور آیتالله سیدابراهیم رئیسی و شهدای خراسان جنوبی را گرامی داشت و از مردم شهیدپرور استان و دستاندرکاران برنامههای بزرگداشت شهدا قدردانی کرد.
وی با اشاره به مناسبتهای هفته دفاع مقدس، از جمله روز سرباز، سالروز عملیات ثامنالائمه(ع)، سالروز شهادت سیدحسن نصرالله و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، این مناسبتها را فرصتی برای بازخوانی نقش مردم، نیروهای مسلح، بسیج و خانوادههای شهدا در دفاع از کشور دانست.
مشرفی همچنین با اشاره به روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی بر ضرورت توجه به رنج مردم فلسطین و حمایت از مظلومان تأکید کرد.
وی در پایان گفت: جامعه در شرایط مختلف باید مسئولیت خود را بشناسد و هر فرد در جایگاه خود برای تقویت ایران اسلامی، خدمت به مردم و حفظ دستاوردهای کشور تلاش کند.
امام جمعه موقت بیرجند خاطرنشان کرد: با الهام از سیره شهدا باید مسیر ایمان، عزت، خدمت، ایستادگی و پیشرفت را ادامه داد.
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