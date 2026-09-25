امام جمعه گیلانغرب: اهداف دشمن علیه ایران تغییر نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا زاد و توشه حقیقی انسان برای پیمودن مسیر ابدیت و عامل حفظ انسان از گناه و انحراف است.

وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده درباره سوره مبارکه عصر در خطبه‌های هفته‌های گذشته، افزود: یکی از آثار اجتماع مؤمنان در نماز جمعه، فراهم شدن زمینه‌ای برای رشد ایمان و تقویت جامعه‌ای مبتنی بر باور به خداوند متعال است.

امام‌جمعه گیلانغرب با بیان اینکه خداوند در سوره عصر انسان را از گرفتار شدن در زیان و خسران برحذر داشته است، گفت: سرمایه‌هایی مانند عمر و توانایی‌های انسان در حال سپری شدن هستند و هر لحظه که می‌گذرد، بخشی از فرصت زندگی از دست می‌رود؛ بنابراین باید برای حفظ این سرمایه‌ها و جلوگیری از خسران حقیقی تلاش کرد.

حجت‌الاسلام ساداتی ایمان را نخستین عامل نجات انسان از خسران دانست و تصریح کرد: ایمان تنها یک ادعا نیست، بلکه باور قلبی و اعتقادی است که انسان را به عمل وادار می‌کند و پیامبران الهی نیز پیش از دعوت دیگران، خود در میدان عمل به آنچه می‌گفتند پایبند بودند.

وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده در کتاب «طرح کلی اندیشه‌های اسلامی در قرآن» ادامه داد: ایمان باید از روی آگاهی و شناخت باشد و اگر اعتقاد انسان بدون معرفت و تفکر شکل بگیرد، ممکن است در برابر تأثیر محیط و شرایط مختلف آسیب‌پذیر شود.

امام‌جمعه گیلانغرب تأکید کرد: امروز یکی از وظایف مهم خانواده‌ها، مسئولان و مجموعه‌های فرهنگی این است که ایمان آگاهانه را برای نسل جوان تبیین کنند و زمینه رشد فکری و معرفتی آنان را فراهم آورند.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در آستانه آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان باید خود را به علم، تقوا، امید، اخلاق، دانایی و توانایی مجهز کنند و با زدودن جهل و تاریکی، درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن را بیاموزند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ تقوا، خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین(ع) تقوا را پناهگاهی محکم برای انسان معرفی کرده است و حفظ تقوا موجب می‌شود انسان بتواند اعمال صالح و سرمایه‌های معنوی خود را از آسیب‌ها و وسوسه‌های شیطان حفظ کند.

امام‌جمعه گیلانغرب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا، ایثارگران و جانبازان، گفت: جنگ هشت ساله تنها یک درگیری میان ایران و عراق نبود، بلکه به گفته وی پروژه‌ای بین‌المللی علیه انقلاب اسلامی بود که با هدف مهار انقلاب و تحقق اهداف استکبار شکل گرفت.

حجت‌الاسلام ساداتی افزود: اهدافی که دشمنان در دوران دفاع مقدس دنبال می‌کردند، به گفته وی، امروز نیز ادامه دارد، اما ابزارها و شیوه‌های دشمن تغییر کرده و جنگ تحریمی، ترکیبی، شناختی و عملیات روانی جای بخشی از روش‌های گذشته را گرفته است.

وی حفظ یاد و خاطره شهدا را یکی از وظایف جامعه دانست و اظهار کرد: برنامه‌های مختلفی که در گیلانغرب در ایام هفته دفاع مقدس با محوریت یاد شهدا و با همراهی مردم و سپاه برگزار می‌شود، باید استمرار داشته باشد و اجازه نداد روایت دفاع مقدس از سوی دیگران و بدون توجه به روایت مردم این سرزمین بازگو شود.

امام‌جمعه گیلانغرب با اشاره به جایگاه این شهرستان در دوران دفاع مقدس، گفت: گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم کشور شناخته شده و چهارم مهرماه باید به عنوان روز ملی گیلانغرب مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که سراسر این شهرستان یادآور حضور و فداکاری شهدا و رزمندگان است.

حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و مقاومت ریشه در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرهنگ عاشورا دارد، ادامه داد: این فرهنگ موجب شده ملت ایران در برابر تهدیدات و جنگ‌های اخیر نیز ایستادگی کند و روحیه مقاومت در جامعه استمرار داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: به گفته وی، مواضع مطرح‌شده در این سخنرانی جلوه‌ای از اقتدار و وحدت ملی ایران بود و بر حق ملت ایران برای دفاع از کشور بدون اجازه گرفتن از دیگران تأکید داشت.

امام‌جمعه گیلانغرب همچنین با اشاره به موضوع استانداردهای دوگانه غرب، تصریح کرد: به گفته وی، در موضوعات مختلف حقوق بشری و سیاسی شاهد برخوردهای دوگانه هستیم و جمهوری اسلامی ایران بارها تحت بازرسی‌های هسته‌ای قرار گرفته، در حالی که رژیم صهیونیستی از نظارت‌های مشابه برخوردار نیست.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت ساختن امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: امنیت هیچ کشوری در منطقه به تنهایی تأمین نمی‌شود و کشورها یا باید امنیت را با همکاری یکدیگر ایجاد کنند یا ناامنی را به صورت مشترک تحمل کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله، گفت: باید از شیوه مدیریتی سید مقاومت درس گرفت؛ چرا که به گفته وی، این شهید در شرایط تحریم، محاصره و محدودیت منابع توانست جریان مقاومت را در لبنان تقویت کند.

امام‌جمعه گیلانغرب در ادامه به برخی مطالبات شهرستان اشاره کرد و افزود: مرز سومار امسال برای نخستین بار در ایام اربعین برای تردد زائران مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های دو طرف ایرانی و عراقی، انتظار می‌رود تردد مسافران و زائران از این مسیر در طول سال نیز دنبال شود.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای افزایش تردد زائران از مرز سومار، اظهار کرد: برای تحقق این هدف باید از هم‌اکنون پروژه‌های مرتبط به‌ویژه طرح‌های راه‌های مواصلاتی شهرستان با جدیت بیشتری پیگیری شوند.

وی تسریع در مسیر اسلام‌آبادغرب تا سرمست را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسیر تونل اربعین به سمت دهستان چله و شهر گیلانغرب نیز با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس، دولت و استان، نیازمند تعیین هرچه سریع‌تر پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی است.

امام‌جمعه گیلانغرب همچنین خواستار تسریع در اجرای مسیر گیلانغرب به مرز سومار شد و افزود: این مسیر از طرح‌های مهم شهرستان است و با توجه به تردد بالا و ضرورت توسعه ارتباطات منطقه‌ای، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

حجت‌الاسلام ساداتی در ادامه به موضوع مسکن ملی در شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: پروژه ۸۰ واحدی مسکن ملی در مراحل پایانی قرار دارد و انتظار می‌رود با حمایت مسئولان استانی هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا متقاضیانی که سال‌ها برای تأمین مسکن خود هزینه کرده‌اند، از بلاتکلیفی خارج شوند.

وی تکمیل و پیشبرد پروژه‌های مسکن ملی در سطح شهر گیلانغرب را نیز ضروری دانست و گفت: انتظار مردم این است که با توجه ویژه مسئولان، روند اجرای این طرح‌ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

امام‌جمعه گیلانغرب در پایان با اشاره به موضوع گرانی و گران‌فروشی در شهرستان، اظهار کرد: بخشی از فشار اقتصادی ناشی از شرایط کلان کشور است، اما برخی موارد نیز به نحوه مدیریت در سطح شهرستان ارتباط دارد و باید با تخلفاتی مانند گران‌فروشی برخورد قانونی شود.

حجت‌الاسلام ساداتی افزود: ممکن است برخورد با برخی واحدهای متخلف موجب نارضایتی آنان شود، اما حفظ حقوق و رضایت عمومی مردم باید در اولویت قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول نیز در چارچوب قانون به وظایف نظارتی خود عمل کنند.