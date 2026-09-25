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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

پزشکی قانونی: شواهدی از مرگ جنایی حبیب الله سالارزهی مشاهده نشد

پزشکی قانونی: شواهدی از مرگ جنایی حبیب الله سالارزهی مشاهده نشد

زاهدان- مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: در بررسی‌های اولیه، شواهدی از وقوع جرم مشاهده نشده و علت نهایی فوت پس از اعلام نتایج آزمایش‌های تخصصی مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی، صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ساعات اولیه صبح ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، پس از اعلام پلیس آگاهی درباره فوت یکی از شهروندان در ساختمان نیمه‌کاره متعلق به مرکز تحقیقات پارک علم و فناوری، کارشناسان پزشکی قانونی به همراه بازپرس ویژه قتل و عوامل بررسی صحنه و تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان افزود: پس از بررسی‌های اولیه و با دستور بازپرس ویژه قتل، پیکر مرحوم حبیب‌الله سالارزهی به پزشکی قانونی منتقل شد و معاینات تکمیلی، کالبدگشایی و نمونه‌برداری‌های تخصصی همان روز در تالار تشریح پزشکی قانونی شهرستان زاهدان انجام گرفت.

وی ادامه داد: پس از صدور جواز دفن، پیکر متوفی به خانواده وی تحویل داده شد.

عبدی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده گفت: در معاینات ظاهری و مشاهدات حین کالبدگشایی، تاکنون شواهدی مبنی بر وقوع جرم یا مرگ جنایی مشاهده نشده است.

وی تأکید کرد: اعلام علت نهایی فوت منوط به دریافت و بررسی نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی است.

کد مطلب 6957928

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