پزشکی قانونی: شواهدی از مرگ جنایی حبیب الله سالارزهی مشاهده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی، صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ساعات اولیه صبح ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، پس از اعلام پلیس آگاهی درباره فوت یکی از شهروندان در ساختمان نیمهکاره متعلق به مرکز تحقیقات پارک علم و فناوری، کارشناسان پزشکی قانونی به همراه بازپرس ویژه قتل و عوامل بررسی صحنه و تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.
مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان افزود: پس از بررسیهای اولیه و با دستور بازپرس ویژه قتل، پیکر مرحوم حبیبالله سالارزهی به پزشکی قانونی منتقل شد و معاینات تکمیلی، کالبدگشایی و نمونهبرداریهای تخصصی همان روز در تالار تشریح پزشکی قانونی شهرستان زاهدان انجام گرفت.
وی ادامه داد: پس از صدور جواز دفن، پیکر متوفی به خانواده وی تحویل داده شد.
عبدی با اشاره به بررسیهای انجامشده گفت: در معاینات ظاهری و مشاهدات حین کالبدگشایی، تاکنون شواهدی مبنی بر وقوع جرم یا مرگ جنایی مشاهده نشده است.
وی تأکید کرد: اعلام علت نهایی فوت منوط به دریافت و بررسی نتایج آزمایشهای سمشناسی و آسیبشناسی است.
نظر شما