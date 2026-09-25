به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خانجانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادت‌های رزمندگان، جانبازان، خانواده‌های شهدا و تبیین ابعاد مختلف حماسه دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه پشتیبانی مردم یکی از ویژگی‌های برجسته دوران دفاع مقدس بود، افزود: باورهای دینی و اعتقادی مردم نقش مهمی در شکل‌گیری مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور داشت و زنان و مردان در عرصه‌های گوناگون پشتیبان رزمندگان بودند.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت به یک دوره تاریخی محدود نیست و در مقاطع مختلف، از جمله جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و تحولات منطقه هرمز، شاهد حضور و همراهی مردم و خانواده‌های شهدا در دفاع از کشور بوده‌ایم.

خانجانی با اشاره به شرایط امروز کشور، گفت: تهدیدها تنها در میدان نظامی محدود نمی‌شوند و کشور با ابعاد مختلفی از جنگ ترکیبی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو است.

وی افزود: تلاش برای ایجاد اختلاف، تضعیف اراده عمومی و کاهش انسجام اجتماعی از جمله موضوعاتی است که ضرورت افزایش آگاهی جامعه نسبت به ابعاد جنگ نرم و ترکیبی را بیشتر می‌کند.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات عرصه دیپلماسی پرداخت و اظهار کرد: سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل با بازتاب گسترده رسانه‌ای همراه شد و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد.

وی در ادامه با اشاره به اختلالات و حملات سایبری، بیان کرد: با وجود ایجاد اختلال در برخی زیرساخت‌ها، از جمله شبکه‌های بانکی، همراهی و صبوری مردم در مدیریت شرایط نقش مهمی داشت و اهمیت حفظ انسجام و امنیت ملی را نشان داد.

خانجانی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای عرصه‌های نظامی و علمی، خاطرنشان کرد: بخشی از توانمندی‌های امروز کشور در حوزه‌های نظامی و فناوری، از جمله دستاوردهای پهپادی، حاصل تلاش و فداکاری نسل‌هایی است که برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.