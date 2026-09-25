به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت خودسازی اظهار کرد: اگر انسان‌ها ساخته شوند، عالم نیز ساخته خواهد شد و اصلاح فردی می‌تواند آثار گسترده‌ای در زندگی اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: انسان راستگو و خوش‌اخلاق در زندگی اجتماعی نیز موفق‌تر است؛ برای نمونه مردم به کاسب راستگو اعتماد بیشتری می‌کنند و فرد خوش‌اخلاق نیز از آرامش روانی بیشتری برخوردار است.

علم، اخلاق و تعهد؛ مسئولیت نسل جدید

امام جمعه عسلویه با تبریک آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی را نقشه‌راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها دانست و اظهار کرد: یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجو، معلم و استاد باید زمینه‌ای برای شناخت مسیر حق و باطل و تقویت روحیه امید و مسئولیت‌پذیری در نسل جوان باشد.

محمدی بیان کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان امروز باید علم و تعهد را در کنار یکدیگر قرار دهند و برای ساخت آینده کشور تلاش کنند.

وی ادامه داد: مجهز شدن به علم، تقوا، اخلاق، دانایی و توانایی، شکستن مرزهای دانش، پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی، صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه و ادامه راه شهدا از مسئولیت‌های مهم نسل امروز است.

تأکید بر انسجام اجتماعی در برابر فشارها

امام جمعه عسلویه در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه و نقش انصارالله در معادلات امنیتی و انرژی خاورمیانه، مدعی شد که تحولات اخیر موجب تغییر معادلات منطقه شده است.

وی با اشاره به آنچه پیشنهاد آتش‌بس دو هفته‌ای از سوی عربستان از طریق عمان خواند، گفت: بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، انصارالله این پیشنهاد را نپذیرفته و بر پایان جنگ تأکید کرده است.

محمدی همچنین درباره مواضع آمریکا در قبال تحولات منطقه، به پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی، تجربه‌های گذشته، دشواری عملیات زمینی و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انرژی اشاره کرد.

وی هدف دشمن را صرفاً وارد کردن ضربه نظامی ندانست و افزود: تضعیف و فروپاشی اجتماعی نیز می‌تواند بخشی از این رویارویی باشد و فشار اقتصادی، ایجاد نارضایتی، تشدید اختلافات و جنگ روانی از ابزارهایی است که می‌تواند جامعه را از درون فرسوده کند.

امام جمعه عسلویه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، از مواضع رئیس‌جمهور در عرصه‌های داخلی و خارجی تقدیر کرد و آن را در راستای وحدت جامعه دانست.

گرامیداشت دفاع مقدس و شهدای فرمانده

محمدی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد امام خمینی(ره)، شهدای دفاع مقدس و فرماندهان شهید، اظهار کرد: قدرت و توانمندی امروز کشور محصول رشادت‌ها و مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به سالروز شهادت فرماندهانی همچون فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا، گفت: فرماندهان شهید دفاع مقدس هر کدام گنجینه‌ای برای نسل امروز هستند و استقلال، عزت و آزادگی امروز کشور مرهون مجاهدت‌های آنان است.

امام جمعه عسلویه همچنین ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و با اشاره به جایگاه علمی و فقهی ایشان، از تعبیرهایی همچون «محقق و ژرف‌نگر»، «اهل تتبع و تدقیق» و «مسلط بر فنون مختلف استنباط» در توصیف جایگاه علمی این عالم فقید یاد کرد.

شهید سیدحسن نصرالله؛ نماد مقاومت

وی با گرامیداشت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، اظهار کرد: شهید نصرالله در منظومه فکری مقاومت نشان داد که محدودیت‌ها نمی‌تواند مانع شکل‌گیری حرکت‌های اثرگذار شود و حزب‌الله را از یک گروه محدود به یک پدیده راهبردی و الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده تبدیل کرد.

محمدی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به روز سرباز و اهمیت جایگاه نیروهای وظیفه، به پنج توصیه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر درباره سربازان اشاره کرد و گفت: توجه ویژه فرماندهان به سربازان، رسیدگی به مشکلات مالی آنان و خانواده‌هایشان، مهربانی و محبت، اجابت خواسته‌های معقول و مشروع و تقدیر و تشویق سربازان موفق از جمله این توصیه‌هاست.