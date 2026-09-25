به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به مناسبت‌های مختلف، یاد و خاطره شهیدان فکوری، جهان‌آرا و دیگر شهدای ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

وی همچنین با اشاره به سالروز بزرگداشت علامه حسن‌زاده آملی، از جایگاه علمی و تربیتی این عالم برجسته و شاگردان بزرگی که در حوزه تربیت کرد، یاد کرد.

شکست حصر آبادان؛ نمادی از توانمندی ملت ایران

امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز شکست حصر آبادان به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: این رویداد نشان داد که رزمندگان اسلام و مردمی که به یاری آنان شتافتند، از توانمندی لازم برای شکست دشمن و آزادسازی سرزمین‌های اشغال‌شده برخوردارند.

علیدادی‌سلیمانی، همچنین روز سرباز را به سربازان کشور به‌عنوان قشری خدوم تبریک گفت و با اشاره به روز آتش‌نشانی، یاد و خاطره شهدای این عرصه را گرامی داشت.

شهید نصرالله فرهنگ مقاومت را در لبنان تثبیت کرد

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان، گفت: سیدحسن نصرالله، رهبر مقتدر حزب‌الله، فرهنگ مقاومت را برای همیشه در لبنان تثبیت کرد و با بصیرت، زمان‌شناسی و سخنرانی‌های حکیمانه خود، به تبیین گفتمان مقاومت در جهان اسلام پرداخت.

امام جمعه کرمان افزود: شهید نصرالله در مسیر تربیت جوانان و مجاهدان، نقش مؤثری ایفا کرد و پوشالی بودن قدرت استکباری و رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی آشکار ساخت.

وی ادامه داد: وی خدمات بزرگی در جبهه مقاومت، در جایگاه فرماندهی و با تبعیت از رهبر شهید جهان اسلام انجام داد که از جمله برگ‌های زرین زندگی این شهید به شمار می‌رود.

تأکید بر مأموریت جامعه علمی در پیشرفت کشور

امام جمعه کرمان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت مأموریت‌های ترسیم‌شده برای جامعه علمی کشور تأکید کرد.

وی گفت: انجام مأموریت تاریخی اعتلای ایران اسلامی از مسیر پیشرفت‌های علمی، صیانت از قداست مدرسه و دانشگاه و حضور معلم، دانش‌آموز و دانشجو در عرصه پیشرفت جامعه با نگاه توحیدی، از نکات مهم این پیام است.

کرمانی‌ها جلوه‌ای باشکوه از فرهنگ جان‌فدایی را به نمایش گذاشتند

علیدادی‌سلیمانی، با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدا»، اظهار کرد: کرمانی‌ها جمعیت جان‌فدای خود را به زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیدند و خیابان‌های کرمان شاهد گام‌های محکم، منسجم و استوار جان‌فدایان کرمانی در مسیر حرکت جان‌فدایی کشور بود.

وی افزود: لازم است از همه دست‌اندرکاران این رزمایش تاریخی که در برگزاری آن نقش داشتند، قدردانی شود.

دفاع مقدس؛ دانشگاه انسان‌سازی و تربیت انسان‌های مؤمن

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سه دفاع مقدس ملت ایران، بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های اساسی دفاع مقدس، معنویت و پیشرفت روحی و اخلاقی انسان است.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس دانشگاه انسان‌سازی بود؛ دانشگاهی که افراد در آن با شتاب به سمت انسانیت حرکت کردند و اطاعت از ولی‌فقیه، موتور محرک سه دفاع ملت ایران به شمار می‌رود.

تمجید از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل

علیدادی‌سلیمانی، با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، گفت: یکی از تربیت‌شدگان این دانشگاه، رئیس‌جمهور کشورمان است که در سازمان ملل شاهد درخشش مردانه و شجاعانه او بودیم.

وی افزود: موضع‌گیری قاطع، شفاف، منطقی و شجاعانه، در کنار نطق قوی و رفتار حساب‌شده، از جمله ویژگی‌های این حضور بود و رئیس‌جمهور تلاش کرد از فرصت در اختیار خود برای انتقال پیام ملت ایران به بهترین شکل ممکن به جهانیان استفاده کند.

امام جمعه کرمان ادامه داد: خدا را شاکریم که جوانمردی از خطه جوانمردان آذربایجان، به‌عنوان نماینده جمهور، از مواضع به‌ حق کشور دفاع کرد و این سخنرانی ماندگار شد.

تشکر از دستگاه دیپلماسی برای گرامیداشت یاد شهید سلیمانی

وی همچنین با اشاره به اقدام دستگاه دیپلماسی کشور در قرار دادن تصویر شهید حاج‌قاسم سلیمانی، فرمانده برجسته جبهه مقاومت، در سازمان ملل، گفت: این اقدام جلوه‌ای درخشان بود و از وزارت امور خارجه و هیئت ایرانی به‌دلیل این حرکت فعال و تکلیف‌محور تشکر می‌کنیم.

تأکید بر بیداری جهانی در حمایت از کودکان فلسطینی

امام جمعه کرمان در پایان سخنان خود با اشاره به روز همدردی و دفاع از کودکان فلسطینی، اظهار کرد: کودکانی که بدون دفاع، پرپر می‌شوند، با خون خود دنیا را بیدار می‌کنند.

وی افزود: این بیداری را در خالی شدن سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نشانه اعتراض هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مشاهده کردیم.

علیدادی‌سلیمانی، تصریح کرد: فطرت بیدار جهان، نسل‌کشی در فلسطین را بر نمی‌تابد و مردم هر روز آگاه‌تر و بیدارتر می‌شوند.

وی افزود: در آینده نزدیک شاهد محو این رژیم غاصب صهیونیستی و پیروزی نهایی انسانیت، جامعه اسلامی و کانون اصلی گفتمان آزادی و دفاع از عدالت، یعنی ایران، را شاهد خواهیم بود.