به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های امروز نماز جمعه ایلام با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس برای مردم استان ایلام سرشار از خاطرات، هویت، افتخار و حماسه است؛ مردمی که جنگ را از نزدیک تجربه کردند، صدای آژیر، غرش هواپیماها و انفجار بمب‌ها را شنیدند، آوارگی را تحمل کردند و فرزندان خود را راهی جبهه‌ها کردند و در سخت‌ترین شرایط مردانه ایستادند.

وی افزود: دفاع مقدس برای امروز ما پیام ارزشمندی دارد و آن اینکه ملت ایران در روزهای سخت باید وحدت خود را حفظ، ایمان خود را تقویت و امید خود را حفظ کند و یقین داشته باشد که می‌تواند در برابر دشمن مهاجم ایستادگی کرده و از عزت و عظمت خود دفاع کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام، صبر و استقامت را از مهم‌ترین عوامل رسیدن به اهداف دانست و اظهار کرد: جامعه‌ای که صبر دارد، فرسوده نمی‌شود؛ جامعه‌ای که صبر دارد امید دارد و جامعه امیدوار، در برابر مشکلات و فشارها مقاوم خواهد بود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و خردورزی در شرایط سخت، گفت: صبر به این معناست که هیجان‌زده نباشیم، تصمیمات آنی نگیریم و کارها را با خردورزی دنبال کنیم. در فشارهای اقتصادی نباید اخلاق را فراموش کنیم و در جنگ رسانه‌ای نیز نباید هر خبری را باور یا منتشر کنیم؛ اگر خبری هیجانی به دست ما رسید، ابتدا خود را کنترل و سپس درباره صحت آن تحقیق کنیم.

وی ادامه داد: امروز بخشی از میدان نبرد، ذهن و افکار عمومی جامعه است. جنگ فقط بمب و موشک و تصرف سرزمین نیست، بلکه به رسانه، روایت جنگ و اعتماد عمومی نیز کشیده شده است. دشمن تلاش می‌کند اعتماد و امید مردم را تضعیف و وحدت و انسجام جامعه را خدشه‌دار کند.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه اختلاف نظر در جامعه طبیعی است، تصریح کرد: اختلاف نظر نباید به دشمنی تبدیل شود. نقد و مطالبه‌گری برای پویایی جامعه ضروری است، اما نقد باید از تخریب، تحقیر و تضعیف دیگران جدا باشد.

وی افزود: نباید اجازه دهیم دو قطبی در جامعه شکل بگیرد. برخی نباید همچنان در فضای انتخابات باقی بمانند و وحدت و امنیت کشور را قربانی خواسته‌های حزبی و سیاسی خود کنند. در شرایط حساس امروز، بیش از گذشته به تقوا، بصیرت، آرامش، وحدت و امید نیاز داریم.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به پیوند مسائل مختلف کشور، گفت: امروز تحولات میدان، دیپلماسی، اقتصاد، رسانه و زندگی روزمره مردم به یکدیگر گره خورده است و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد. ملت ایران باید در برابر فشارهای استکبار جهانی با عقلانیت در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد، نظامی و دیپلماسی ایستادگی کند و امید خود را از دست ندهد.

وی همچنین با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل و طرح مواضع جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی و پرتنش کنونی، اهمیت داشت. دکتر پزشکیان در این سخنرانی مواضع ایران درباره جنگ، حملات آمریکا و اسرائیل، مسئله فلسطین، حقوق بین‌الملل و مسیر دیپلماسی را تبیین کرد و بر آمادگی ایران برای دفاع از خود و در عین حال استفاده از مسیر مذاکره برای دستیابی به حقوق کشور تأکید داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام ادامه داد: همان‌گونه که ملت ایران در عرصه نظامی شجاعانه مقاومت کرده است، در عرصه دیپلماسی نیز هرجا زورگویی و تحمیل وجود نداشته باشد و امکان دستیابی به حقوق ملت فراهم باشد، می‌توان از ظرفیت دیپلماسی استفاده کرد.

وی با تقدیر از ایستادگی مردم در برابر تهدیدهای خارجی، گفت: مردم ایران با تمام توان در برابر استکبار جهانی ایستاده‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز همان‌گونه که در عرصه‌های مختلف در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند، در عرصه اقتصادی توجه ویژه‌ای به مردم داشته باشند و اجازه ندهند فشار اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور افزود: در کشور شرکت‌های دولتی متعددی وجود دارند که برخی از آنها زیان‌ده هستند و هزینه‌های قابل توجهی به بودجه عمومی تحمیل می‌کنند. باید بررسی شود که آیا ادامه فعالیت چنین شرکت‌هایی به شکل فعلی ضرورت دارد یا می‌توان با اصلاح مدیریت و واگذاری آنها به بخش خصوصی، منابع حاصل را برای رفع مشکلات مردم و توسعه کشور به کار گرفت.