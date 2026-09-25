«پنج راهبرد رهبر شهید در هندسه سیاست خارجی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با تکیه بر اسناد و بیانات کلیدی، پنج راهبرد در حوزه سیاست خارجی را بررسی میکند و تلاش دارد تصویری از چارچوب فکری و راهبردی مورد نظر نویسنده در مواجهه با تحولات و چالشهای عرصه بینالملل ارائه دهد.
«نظام انقلابی و سیاست خارجی» نخستین راهبرد مورد بررسی در این کتاب است که ابعاد نظام انقلابی در حوزه سیاست خارجی را با تمرکز بر مفاهیم مطرحشده در بیانیه گام دوم بررسی میکند.
راهبرد دوم، «نگاه به شرق» است که نویسنده آن را در چارچوب ایجاد تعادل و توازن در سیاست خارجی بررسی کرده و برای تبیین آن، به بیانات امام خمینی(ره) و رهبر شهید استناد کرده است.
«اولویت همسایگان» نیز سومین راهبرد کتاب است که بر جایگاه کشورهای همسایه و دارای وجوه مشترک در سیاست خارجی تأکید دارد. در ادامه، «طرح همهپرسی فلسطین» بهعنوان راهبردی برای حل مسئله فلسطین و همچنین «نقض حقوق بشر توسط آمریکا» بهعنوان پنجمین راهبرد، مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نویسنده در این کتاب تلاش کرده است با گردآوری و بررسی اسناد و بیانات کلیدی، پنج محور راهبردی را تبیین و زمینهای برای شناخت بهتر رویکردهای مطرحشده در حوزه سیاست خارجی فراهم کند.
نظر شما