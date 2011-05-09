مجموعه مستند "خراسان سرزمین آفتاب" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد جعفری صبح دوشنبه در این مراسم تصویر را ماندگارترین خاطرات نسل امروز دانست و اظهار داشت: در این راستا تولید فیلم در حوزه های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی یکی از فعالیتهای بسیار مهمی است که از این پس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه محوریت نگاه این فیلم بر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) استوار است، بیان کرد: پشتوانه کاملا حرفه ای و فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده در این خصوص از جمله ویژگی های این مجموعه است.

تهیه کننده این مجموعه مستند نیز در این مراسم اظهار داشت: از نیمه اول سال گذشته فعالیتها در زمینه ساخت این سریال شروع شده و مراحل مقدماتی کار انجام شده است.

پیمان لشگری پور ادامه داد: این سریال 26 قسمتی در مجموع حدود 700 دقیقه مستند در خصوص استان خراسان رضوی خواهد بود و یک فیلم 90 دقیقه ای نیز از آن استخراج می شود.

تهیه کننده مجموعه مستند "خراسان سرزمین آفتاب" گفت: امیدواریم همزمان با میلاد امام رضا (ع) در سال 91 بتوانیم این سریال را آماده پخش کنیم.

پیمان نهان قدرتی نویسنده و کارگردان این فیلم مستند است.

کار فیلم برداری یک سکانس از این فیلم، با حضور استاندار خراسان رضوی در محل فیلم برداری این مستند آغاز شد.