اندازه گیری بدشکلیهای فضا - زمان در اطراف زمین/ پیش بینی انیشتین تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه استنفورد و ناسا با انجام آزمایشی به نام Gravity Probe B (بررسی گرانش B) اثبات کردند همانگونه که تئوری نسبیت عمومی انیشتین پیش بینی کرده فضا- زمان در اطراف زمین در اندازه های بسیار کوچکی بدشکل شده است.

آزمایش Gravity Probe B در سال 2004 آغاز شد. این آزمایش برای اندازه گیری دو جنبه از تئوری انیشتین درباره گرانش از 4 گردش نما (ژیروسکوپ) فوق دقیق استفاده می کند.

این دو جنبه به ترتیب عبارتند از: اثر ژئودزی (Geodetic effect) یا بدشکلی فضا- زمان در اطراف یک جرم عظیم و اثر کشش چارچوب (Frame-dragging) یا پدیده ای که به خاطر آن زمین، فضا- زمان اطراف را با چرخش خود بدشکل می کند.

این آزمایش با اندازه گیری کوچکترین تغییرات در محور چرخش ژیروسکوپها نسبت به موقعیت ستاره HR 8703 (ام. آی فرس) توانستند هر دوی این اثرات را مورد بررسی قرار دهند.

درصورتی که گرانش بر روی فضا و زمان اثر نمی گذاشت ژیروسکوپها بر روی نقطه خود باقی می ماندند. در حالی که همانگونه که نسبیت عمومی انیشتین پیش بینی کرده بود ژیروسکوپها یک تغییرات بسیار کوچک را در جهت محور چرخش به دلیل اثر گرانش زمین نشان دادند.

"فرانسیس اوری" سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "تصور کنید که زمین در عسل غوطه ور شود. در این حالت، وقتی این سیاره اطراف محور خود و دور خورشید می چرخد عسل بد شکل می شود و گردابهایی ایجاد می کند. این همان حالتی است که با تغییرات جزئی فضا- زمان رخ می دهد."

همچنین در این آزمایش، تغییرات در محور چرخش ژیروسکوپها به دلیل اثر ژئودزی در زمان چند میلی ثانیه قوسی نیز اندازه گیری شد.

این دانشمند در این خصوص توضیح داد: "یک میلی ثانیه قوسی برابر با قطر یک تار موی انسان است که از فاصله 10 مایلی دیده شود. بنابراین زاویه ای بسیار کوچک است. دقتی که آزمایش Gravity Probe B باید به آن می رسید. پیش بینی تئوری نسبیت عمومی، اندازه اثر ژئودزی را 6606.1 میلی ثانیه قوسی نشان می دهد که اندازه گیریهای ما کمی بالاتر از 4 درصد از این ارزش را نشان داد."

براساس گزارش دیسکاوری نیوز، به گفته این دانشمندان، نتایج آزمایش Gravity Probe B دو مورد از عمیق ترین پیش بینی های انیشتین درباره جهان را تائید کرد.