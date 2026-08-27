برزک؛ شهری مقاوم در برابر مدرنیته، با آیین هفتادساله «آش باران»

حمیدرضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برزک در فاصله ۵۰ کیلومتری کاشان، از معدود شهرهایی است که با حفظ بخش قابل‌توجهی از باغات، فضای سبز و بافت تاریخی خود، همچنان پیوندی عمیق میان انسان، آب، طبیعت و زندگی دارد.

وی ابراز کرد: در برزک آب محور آبادانی است و چشمه‌های علیا، سفلا و احمدآباد، باغ‌های شهر را سیراب می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از نقاط، حیات باغ‌ها بدون اتکا به چاه و با جریان طبیعی چشمه‌ها تداوم یافته است.

شهردار برزک با اشاره به آیین دیرینه طلب باران در برزک تصریح کرد: بیش از ۷۰ سال است که پس از پایان فصل برداشت محصولات، آیین طبخ حلیم و طلب برکت که در میان مردم به «آش باران» معروف است، در کنار چشمه‌ها و در دل طبیعت برگزار می‌شود و نسل به نسل انتقال یافته است.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز این آیین روز پنج‌شنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ در مزرعه «دم قاشون» برگزار می‌شود و ۱۰ دیگ حلیم برپا خواهد شد.

دهقانی افزود: حبوبات و گوشت مورد نیاز حلیم از نذورات مردم تأمین می‌شود و زنان برزکی نیز با آوردن مشتی نمک درشت از آران و بیدگل، ضمن افزودن چند دانه نمک به دیگ‌های حلیم، حاجات خود را طلب و برای نزول باران و برکت دعا می‌کنند.

وی گفت: جوانان و نوجوانان برزکی نیز در آماده‌سازی و هم‌زدن دیگ‌ها مشارکت دارند و پس از اقامه نماز صبح و برگزاری دعا، حلیم میان اهالی توزیع می‌شود.

شهردار برزک با تأکید بر اهمیت حفظ این آیین‌ها گفت: سنت‌هایی مانند «آش باران» تنها یادگار گذشته نیستند، بلکه بخشی از سرمایه فرهنگی و اجتماعی برزک به شمار می‌روند و پاسداشت آن‌ها، پاسداشت هویت، طبیعت و پیوند دیرینه مردم این شهر با آب و زمین است.

وی ابراز امیدواری کرد: به برکت دعای مردم، باران رحمت الهی بر کوه‌ها و دشت‌های برزک ببارد، چشمه‌ها همچنان جوشان بمانند، باغ‌ها سبز باشند و جریان زندگی در این شهر تداوم پیدا کند.