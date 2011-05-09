"سباستین فتل" قهرمان رقابتهای گرندپری ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین مرحله از رقابتهای فورمول یک فصل 2011 یکشنبه شب در پیست استانبول پارک ترکیه برگزار شد و "سباستین فتل" راننده آلمانی تیم ردبول موفق شد با اختلاف عنوان نخست را از آن خود کند.

فتل در این رقابت با زمان یک ساعت و 30 دقیقه و 17 ثانیه به مقام اول دست یافت، مارک وبر استرالیایی، هم تیمی او در ردبول با اختلاف 8.807 ثانیه به مقام دوم دست یافت و فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم فراری با 10.075 ثانیه سوم شد.

این سومین قهرمانی فتل در این فصل از رقابتهای فورمول یک است. او پیش از این در گرند پری چین و مالزی نیز عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود.

میشائیل شوماخر قهرمان پیشین رقابتها و راننده تیم مکلارن مرسدس نتوانست در ترکیه عنوانی بهتر از دوازدهمی کسب کند.

تیم ردبول نیز با قرار گرفتن دو راننده اش در جایگاه اول و دوم 43 امتیاز کسب کرد و با اختلافی فاحش در صدر جدول رده بندی تیمهای حاضر در رقابتهای فصل 2011 قرار گرفت. در این رده بندی ردبول با 148 امتیاز اول است، مکلارن با 105 امتیاز دوم است و فراری با 65 امتیاز در رده سوم قرار دارد.