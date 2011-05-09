  1. استانها
  2. البرز
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۳۵

آبرسانی به شهرک طالقانی کرج انجام شد

کرج - خبرگزاری مهر: بخشی از منطقه شهرک طالقانی واقع در کلاک کرج از خدمات بهینه آبرسانی شهری برخوردار شدند.

مدیر امور آب و فاضلاب کرج مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این مطلب گفت: به منظور آبرسانی به اهالی منطقه شمالی شهرک طالقانی واقع در کلاک پایین که پیش از این خارج از محدوده شهری بودند، عملیات لوله‌گذاری توسعه شبکه به طول 2000 متر و عبور عرضی از زیر ریل راه‌آهن تهران - تبریز انجام شد و ساکنان منطقه فوق از نعمت آب شرب برخوردار شدند.

داود صادقی افزود: این لوله‌گذاری با قطر90 میلی متر از انتهای خیابان ویلا در کلاک آغاز و از ضلع جنوبی ریل قطار تا خیابان طالقانی امتداد یافت و موحب شد ساکنان خیابان طالقانی که پیش از این از آب انبار استفاده می کردند و با مشکلات عدیده ای همچون کیفیت پایین و افت فشار مواجه بودند، از آب شرب سالم برخوردار شوند.

صادقی عنوان کرد : در ضلع جنوبی ریل راه‌آهن و جدا از خیابان طالقانی، شهرک طالقانی با 50 واحد مسکونی وجود دارد که عملیات توسعه شبکه آن به طول حدود 1000 متر آغاز شده و به زودی انشعاب‌های آنها نیز وصل خواهد شد.

کد مطلب 1308059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها