آبرسانی به شهرک طالقانی کرج انجام شد

مدیر امور آب و فاضلاب کرج مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این مطلب گفت: به منظور آبرسانی به اهالی منطقه شمالی شهرک طالقانی واقع در کلاک پایین که پیش از این خارج از محدوده شهری بودند، عملیات لوله‌گذاری توسعه شبکه به طول 2000 متر و عبور عرضی از زیر ریل راه‌آهن تهران - تبریز انجام شد و ساکنان منطقه فوق از نعمت آب شرب برخوردار شدند.

داود صادقی افزود: این لوله‌گذاری با قطر90 میلی متر از انتهای خیابان ویلا در کلاک آغاز و از ضلع جنوبی ریل قطار تا خیابان طالقانی امتداد یافت و موحب شد ساکنان خیابان طالقانی که پیش از این از آب انبار استفاده می کردند و با مشکلات عدیده ای همچون کیفیت پایین و افت فشار مواجه بودند، از آب شرب سالم برخوردار شوند.

صادقی عنوان کرد : در ضلع جنوبی ریل راه‌آهن و جدا از خیابان طالقانی، شهرک طالقانی با 50 واحد مسکونی وجود دارد که عملیات توسعه شبکه آن به طول حدود 1000 متر آغاز شده و به زودی انشعاب‌های آنها نیز وصل خواهد شد.