ارزش ارکسترهای کوچک کمتر از ارکستر سمفونیک نیست

شاهین فرهت ضمن بیان این مطلب تشکیل گروه های موسیقی ارکسترال در قالب کوارتت و کوئینتت را ضروری دانست و به خبرنگار مهر گفت : تشکیل گروه های کوچک موسیقی ارکسترال در قالب کوارتت و کوئینتت توسط هنرجویان باید به یک فرهنگ تبدیل شود تا آثار آهنگسازان ایرانی بیش ازپیش اجرا شود.

وی افزود: با وجود هنرجویان مستعد در حوزه موسیقی ارکسترال و همچنین منابع غنی از آثار آهنگسازان ایرانی تشکیل ارکسترهای کوچک موسیقی شدنی است و فقط به کمی توجه و حمایت مسئولان و هنرمندان پیشکسوت نیاز دارد.

فرهت در ادامه گفت: در گذشته های نه چندان دورآثار آهنگسازان ایرانی و موسیقی کلاسیک توسط ارکسترهای کوچک اجرا می شد من به خوبی به یاد دارم که هوشنگ سنجری، عباس ظهیرالدینی ، محمد بیگلری پور از اعضای کوارتت زهی تهران بودند که حدود سالها پیش فعالیت داشتند اما وجود چنین ارکسترهایی رفته رفته رنگ باخت و تقربیا در حال حاضر ارکسترهای کوچک زهی وجود ندارد.

سرپرست کوارتت زهی "تهران" در ادامه صحبت های خود افزود : درست به دلیل ضعف در حوزه فعالیت ارکسترهای کوچک بود که تصمیم گرفتم با همراهی برخی از نوازندگان خوب در حوزه موسیقی کلاسیک کوارتت زهی دانشگاه تهران را تشکیل دهیم و در این راستا کنسرتی را در جشنواره موسیقی فجر اجرا شد و در حال حاضر هم مشغول تمرین برای برگزاری کنسرت دیگری هستیم.

فرهت در پایان افزود : طبق برنامه ریزی های انجام شده دومین کنسرت کوارتت زهی دانشگاه تهران در خردادماه برگزار می شود در این اجرا درنظر داریم قطعاتی از آثار آهنگسازان ایرانی و همچنین آثاری از موزارت و بتهوون اجرا کنیم چراکه این دو آهنگساز آثار بسیاری در حوزه کوارتت دارند و پس از آن قطعاتی از مندلسون به روی صحنه می بریم.