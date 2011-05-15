به گزارش خبرنگار مهر در همدان، خواهرخواندگی، قراردادی است که بر اساس اشتراکات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بین سران مملکتی یا سران دو شهر برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر بین مردم دو کشور منعقد می شود . در واقع خواهرخواندگی اصطلاحی است که از طریق اروپا وارد ادبیات سایر کشورها شده است .

مستندات حاکی از آن است که قرارداد خواهرخواندگی برای نخستین بار با اتمام جنگ جهانی دوم در سال 1945، در شهرهای کشورهای اروپایی شکل گرفت .

مفاد این قراردادها شامل موضوعات فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی و ورزشی می شود و در ادبیات اروپایی خواهرخواندگی به شهرهای دوقلو یا همسان هم گفته می شود اما در کشورهای آسیایی و آمریکایی اصطلاح خواهرخواندگی رواج بیشتری دارد .

شهر در بیشتر زبان های دنیا واژه ای مونث است

علت بکارگیری واژه خواهرخواندگی به این علت است که در بیشتر زبانهای دنیا واژه شهر مونث است. معمولا دو شهر برای خواهرخواندگی باید دارای تشابهاتی باشند مثلا دو شهر تاریخی، ‌دو شهر علمی یا دانشگاهی یا دو بندر یا حتی دارای دو سمبل مشترک باشند که این انگیزه را ایجاد کند .

رونق و رواج گردشگری بین دو شهر خواهرخوانده و نامگذاری متقابل خیابانهایی به نام شهر خواهرخوانده از جمله نتایج اعلام خواهرخواندگی شهرهاست .

بعداز انقلاب در سال 1373 برای نخستین بار تهران با بیشکک پایتخت قرقیزستان خواهرخوانده اعلام شد .

همدان خواهرخوانده کولاب تاجیکستان و اسپارتای ترکیه است

شهر همدان نیز همچون بسیاری از شهرهای ایران، به دلیل دارا بودن ظرفیت های گوناگون از حیث داشتن خواهرخوانده محروم نماند و در همین راستا با شهرهای کولاب تاجیکستان و اسپارتای ترکیه عقد خواهرخواندگی بست .

عقد قرارداد خواهرخواندگی میان همدان و کولاب در دهه 70

عقد قرارداد خواهرخواندگی همدان و کولاب به دهه 70 باز می گردد و شاخصه قابل توجه و ریشه اصلی پیوند میان دو شهر را در اصل باید میرسید علی همدانی عنوان کرد .

میرسید علی همدانی، عارفی است که در قرن هشتم در همدان زاده شده و اکنون مقبره وی در کولاب تاجیکستان واقع شده است .

بعد از امضا قراردادخواهرخواندگی بلواری نیز به نام کولاب در میدان قائم همدان نامگذاری شد .

در خصوص خواهرخواندگی همدان با اسپارتای ترکیه نیز باید گفت: در سال 88 و در حاشیه همایش بین ‌المللی سرمایه ‌گذاری و توسعه همدان، به دلیل تشابهات فراوان در زمینه های اقتصادی و کشاورزی، بحث خواهرخواندگی این دو شهر مطرح و پس از بررسی های مقدماتی همدان و اسپارتا رسما خواهرخوانده یکدیگر شدند .

بحث انتخاب سومین خواهرخوانده همدان نیز در همایش 150 سال دوستی ایران و ایتالیا مطرح و بنا بر این شد تا سفیر ایتالیا در ایران یکی از شهرهای ایتالیا را که از تمام جهات با همدان مشابهت داد، انتخاب و برای انجام مذاکرات خواهرخواندگی زمینه ارتباط این دو شهر را فراهم آورد .

خواهرخواندگی زمینه ای برای توسعه و پیشرفت

همانطور که عنوان شد برای امضا قرارداد خواهرخواندگی، دو شهر باید ظرفیتهای مشترکی داشته باشند تا با برقراری روابط گسترده تر و تعاملات بیشتر، هر دو شهر در راستای توسعه و پیشرفت گام بردارند . اما باید دید همدان، تاکنون چه میزان توانسته از مزایای داشتن خواهرخوانده سود ببرد؟!

تهیه کننده مستند خواهرخوانده های همدان در این باره گفت: خواهرخواندگی قراردادی دیپلماتیک است که با توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بین دو شهر از دو کشور منعقد می شود .

خواهرخواندگی استراتژی مناسبی برای معرفی شهرهاست

علی جیحونیان با بیان اینکه این قرار داد استراتژی مناسبی برای معرفی شهرها محسوب می شود، ادامه داد: در ایران استان های مختلفی هستند که با شهر های مختلفی در دنیا قرارداد خواهرخواندگی امضا کرده اند .

جیحونیان شخصیت ها را نیز عامل موثری در ایجاد پیوند میان دو شهر نامید و ادامه داد: به عنوان نمونه کمال خجندی زمینه خواهرخواندگی تبریز و خجند را فراهم آورده و میرسید علی همدانی نیز رشته پیوند میان همدان - کولاب و کشمیر و کولاب را ایجاد کرده است .

رابطه همدان و خواهرخوانده هایش کمرنگ است

وی به خواهرخوانده های همدان اشاره کرد و گفت: خواهرخواندگی در واقع یک اقدام فرهنگی به شمار می آید و کار فرهنگی نباید مقطعی باشد، در حالیکه ما شاهد هستیم رابطه همدان با خواهرخوانده هایش بسیار کمرنگ است .

این تهیه کننده و مستند ساز ادامه داد: این اقدام با آموزه های اسلامی ما نیز مغایرت داد زیرا در دین اسلام وقتی عقد اخوت بسته شد، روابط تنگاتنگی ایجاد می شود .

جیحونیان همچنین گفت: در رابطه همدان با خواهرخوانده هایش باید آسیب ها و فرصت ها به صورت کارشناسی مطالعه شود و اقدامات اصلی در راستای معرفی همدان به سایر کشورهای دنیا صورت گیرد .

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به فیلم های مستند خواهرخوانده های همدان اشاره کرد و گفت: متأسفانه مستند همدان و کولاب به بهانه اینکه قرارداد خواهرخواندگی این دو شهر به 15 سال قبل باز می گردد مورد استقبال قرار نگرفت .

جیحونیان ادامه داد: اما با پیگیری های شخصی شهردار همدان، تمام هزینه های مستند همدان و اسپارتا توسط شهرداری پرداخت و این مستند از شبکه استانی و همینطور شبکه جهانی سحر پخش شد .

وی اعلام آمادگی کرد در صورت تمایل شهرداری و شواری شهر لالجین مستندی نیز در خصوص شهر لالجین و خواهرخوانده ایتالیایی این شهر بسازد .

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که پیمان خواهرخواندگی در ارتقا سطح فرهنگی دو شهر خواهرخوانده و تبادل فرهنگ ها نقش به سزایی دارد و همدان نیز می تواند همچون سایر شهرهای ایران، مثل اصفهان که با برخی شهرها قرارداد خواهرخواندگی دارند، هرساله با برگزاری مسابقه ها و نمایشگاه های مختلف در راستای نیل به این هدف گام بردارد.