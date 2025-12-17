به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری اظهار کرد: انسجام و وحدت ملی یکی از مؤلفههای مهم عبور از مشکلات است و بدون همافزایی و همکاری، حل چالشها امکانپذیر نخواهد بود.
فرماندار نیشابور با اشاره به وضعیت ستاد تنظیم بازار افزود: بخشی از مسائل حوزه تنظیم بازار خارج از اختیارات شهرستان است، اما در برخی موضوعات تصمیمگیری در سطح شهرستان انجام میشود. در حوزه نهادههای دامی، با اقدامات کنترلی انجامشده، از بروز مشکلات گسترده جلوگیری شد و با افرادی که از طریق سندسازی اقدام به دریافت غیرقانونی نهادهها میکردند، برخورد لازم صورت گرفت.
وی با انتقاد از کمتوجهی به ظرفیت نخبگان شهرستان بیان کرد: مسئولان و مدیران ادارات باید جامعه نخبگانی نیشابور را به ادارات دعوت کرده و از توان فکری و تخصصی آنان استفاده کنند، موضوعی که متأسفانه تاکنون بهصورت جدی در شهرستان محقق نشده است.
دونده با اشاره به وضعیت بارندگیها در سال زراعی جاری ابراز کرد: از ابتدای مهرماه، که آغاز سال زراعی محسوب میشود، میزان بارندگی در شهرستان نیشابور ۲۱ میلیمتر ثبت شده است.
فرماندار نیشابور با اشاره به اقدامات عمرانی حوزه راه عنوان کرد: با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان، ۳۰ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان آسفالت شده است. همچنین ۱۸ کیلومتر از بزرگراه نیشابور – مشهد روکش آسفالت شده، ۵۰۰ گاردریل در محورهای مواصلاتی نصب شده و ۱۵ کیلومتر از مسیر ارتباطی نیشابور به کاشمر نیز بهسازی و آسفالت شده است.
وی ادامه داد: مبلغ ۷۴ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح پل دولتآباد ابلاغ شده و پیمانکار این پروژه شرکت کیهان راه شرق انتخاب شده است.
دونده خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۵ هزار دستگاه ناوگان حملونقل در شهرستان فعال است و در سال گذشته نیز ۱۷ دستگاه مینیبوس توسط شهرداری نیشابور خریداری و به ناوگان شهری اضافه شده است.
فرماندار نیشابور گفت: کمپ نگهداری و درمان معتادان متجاهر موضوع ماده ۱۳، با ظرفیت ۲۵۰ نفر، بهصورت ماهانه با هزینهای بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان توسط شهرداری نیشابور تأمین و اداره میشود.
