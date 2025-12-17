به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله میرزایی شامگاه چهارشنبه در نشست با رسانه‌ها با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد نهضت ملی مسکن در لرستان در حال ساخت هستند، اظهار داشت: تا قبل از شش ماه پیش، تنها ۵۰ درصد از تسهیلات این واحدهای مسکن حمایتی استان برقرار بود و مهم‌ترین مشکل در ساخت این واحدها هم بحث تسهیلات بود.

تزریق تسهیلات به پروژه‌های حوزه مسکن لرستان

وی با تاکید بر اینکه اگر تسهیلات به پروژه‌ها تزریق نشود، قطعاً پیشرفت آنها کند می‌شود، عنوان کرد: در این راستا مهم‌ترین اولویت خود را برقراری تسهیلات بانکی برای این واحدها قرار دادیم.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه با حمایت‌های صورت گرفته از سوی مدیریت ارشد استان و نمایندگان و جلسات متعدد، هفته گذشته دو هزار واحد مسکونی مصوبه هیئت مدیره بانک‌ها را گرفتند، افزود: اقدام بعدی در این رابطه اخذ قرارداد و واریز تسهیلات خواهد بود.

میرزایی با تاکید بر اینکه این امر جان تازه ای به حوزه مسکن استان می‌دهد، تصریح کرد: همچنین هزار واحد دیگر استان به بانک معرفی شده، در حال حاضر در صف پیگیری هیئت مدیره بانک هستند، آنجا هم قول مساعد داده‌اند که مشکل را حل کنند، اگر تسهیلات این هزار واحد هم برقرار شود، کمتر از هزار واحد ما در استان دچار مشکل هستند که در حال برطرف کردن آن هستیم.

وی افزود: نزدیک به ۲۰ همت قرارداد جاری در حوزه مسکن و ساخت ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد مسکونی حمایتی در استان داریم. از این میزان، ۲۵ درصد تسهیلات بانکی هست که نزدیک به چهار تا پنج همت پول به پروژه‌ها از سوی بانک‌ها تزریق می‌شود.

پیشرفت ۹۳ درصدی واریانت «چنار» در جاده خرم‌آباد- کوهدشت

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه با اشاره به اینکه نزدیک به ۳۵ پروژه در حوزه راه داریم، اظهار داشت: این پروژه‌ها همه فعال هستند چرا که به نحوی مدیریت می‌کنیم که پیمانکاران به دنبال خاتمه قرارداد نروند.

میرزایی با بیان اینکه جاده خرم آباد- کوهدشت یکی از این پروژه‌های حوزه راه است، تصریح کرد: واریانت «چنار» یکی از قطعات مهم ما در این جاده هست که از سال ۹۸ شروع شده است، این پروژه الان به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد رسیده است.

وی افزود: در این پروژه هیچ بدهی به پیمانکار نداریم، الان پروژه فعال هست، امیدواریم در اسرع وقت به اتمام برسد.

ازنا- شازند و «دهلیز» - نهاوند زیر بار ترافیک رفت

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به جاده کوهدشت- «زانوگه» به طول ۱۷ کیلومتر، افزود: از این ۱۷ کیلومتر، قبلاً دو کیلومتر به اتمام رسیده، ۱۰ کیلومتر الان قرارداد داریم، پنج کیلومتر مابقی هنوز قرارداد ندارد.

میرزایی، گفت: برآورد ما این است که این پروژه راهسازی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد، آیا الان امکان پذیر هست که تنها برای یک محور ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه کنیم؟ این انتظار منطقی نیست، با این وجود الان در دو قطعه پیمانکار در حال فعالیت هست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جاده «دهلیز» - نهاوند به طول ۱۰ کیلومتر، گفت: یک قرارداد ۸۳ میلیارد تومانی در این پروژه با پیمانکار منعقد شد و با ۹ میلیارد تومان ما این پروژه را تمام کردیم و زیر بار ترافیک رفت.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به جاده پلیس راه الشتر- نورآباد به طول چهار کیلومتر، افزود: این چهار کیلومتر هم تکمیل و زیربار ترافیک رفت.

میرزایی با اشاره به جاده ازنا- شازند به طول ۳۵ کیلومتر، گفت: این جاده هم تکمیل و زیر بار ترافیک رفت است.