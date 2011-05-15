صهیونیستها صدها نفر را به خاک و خون کشیدند/ 10 شهید در تجاوز به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العالم، نظامیان رژیم صهیونیستی در اقدامی جنون آمیز شهروندان لبنانی و فلسطینی و سوری را که امروز در سالروز اشغال فلسطین اقدام به راهپیمایی کرده اند، هدف حملات شدید قرار داده و به خاک وخون کشیدند.



تظاهرات ضد صهیونیستی در سالروز اشغال فلسطین، رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته به طوری که نظامیان این رژیم با تیراندازی به تظاهر کنندگان فلسطینی در نزدیک گذرگاه بیت حانون در شمال نوارغزه تاکنون بیش از 65 نفر را زخمی کرده اند. خبرها حاکی است که بیشتر زخمی شدگان کودک هستند.



همچنین بر اثر حمله نیروهای صهیونیستی به روستای مجدل شمس در منطقه جولان اشغالی 10 نفر شهید و دهها نفر دیگر مجروح شدند.



نظامیان رژیم اشغالگر همچنین تجمع ضد صهیونیستی فلسطینی ها در الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی را گلوله باران کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی در قلندیا در کرانه باختری نیز با تیراندازی به سوی راهپیمایان فلسطینی یک نفر را شهید و دهها نفر دیگر را زخمی کردند.



بنابر این گزارش درگیری میان فلسطینی ها و نظامیان رژیم صهیونیستی در ایست بازرسی قلندیا در کرانه باختری نیز همچنان ادامه دارد.



در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینیان شرکت کننده در مراسم شصت و سومین سالروز فاجعه اشغال فلسطین(روز نکبت) که امروز یکشنبه در الخلیل در کرانه باختری باختری صورت گرفت 9 شهروند فلسطینی زخمی شدند.



حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای، جنایات اشغالگران قدس در جولان اشغالی، مناطق فلسطینی و جنوب لبنان را محکوم کرد.



سوریه نیزحمله صهیونیستها به ساکنان جولان، جنوب لبنان و اراضی فلسطینی را محکوم کرد.



در حملات نظامیان صهیونیست به ساکنان روستای مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه ، 4 نفر و بیش از 100 نفر زخمی شدند.نظامیان صهیونیست روستای مجدل شمس به محاصره خود در آورده اند.



از سوی دیگر دهها مصری برای نشان دادن همبستگی خود با مردم مظلوم فلسطین با عبور از موانع به گذرگاه مرزی رفح با غزه رسیدند.



یک جوان فلسطینی با عبور از مانع مرزی وارد روستای مجدل شمس درجولان اشغالی شد.



نظامیان صهیونیست، تظاهرات کنندگان در روستای مارون الراس در جنوب لبنان را به گلوله بستند که بر اثر آن تا کنون 10 نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند.



مقامات رژیم صهیونیستی تظاهرات فلسطینی ها از سوریه به مرز فسطین اشغالی را بسیار خطرناک توصیف کرده اند.



حماس : بازگشت به وطن نزدیک است



علی برکه عضو جنبش حماس با اشاره به اینکه سقوط و اضمحلال پیمان کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی به برکت بیداری اسلامی و به ثمر نشستن انقلاب مصر و همچنین آشتی ملی فلسطین، مقاومت را قدرتمندتر کرده است، گفت رزیم صهیونیستی دوام چندانی نخواهد آورد و بازگشت مردم فلسطین به سرزمین غصب شده شان امکان پذیر تر شده است.

