۷۵ درصد موقوفات مازندران سند مالکیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری ادارهکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار کرد: وقف یک سرمایه ماندگار برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است و تلاش داریم ظرفیت این سنت حسنه را در حوزههای مورد نیاز امروز جامعه بیش از گذشته فعال کنیم.
وی افزود: گسترش وقفهای جدید متناسب با نیازهای روز، تثبیت مالکیت موقوفات و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی از مهمترین برنامههای اوقاف مازندران به شمار میرود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت موقوفات تصریح کرد: دریافت اسناد رسمی مالکیت، نقش مهمی در صیانت از موقوفات و حفظ این سرمایههای ماندگار دارد و با اقدامات انجامشده تاکنون حدود ۷۵ درصد موقوفات استان دارای سند مالکیت شدهاند.
حجتالاسلام حیدریجناسمی همچنین به اجرای طرحهای عمرانی در موقوفات اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر ۶۰ پروژه عمرانی موقوفات با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال افتتاح یا کلنگزنی شده است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها با هدف افزایش بهرهوری موقوفات، ایجاد ارزش افزوده و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود انجام شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
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