"کانون زنجان" کارگروه نجوم کانون پرورش فکری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، لیلا سهندی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یافتن شیوه‌های جدید آموزش نجوم به کودکان و نوجوانان از جمله اهداف عمده این کارگروه است تا با شیوه‌های جذاب و متنوع، آموزش بهتری به اعضای کانون‌های علوم و نجوم ارائه دهد.

وی با اشاره به انتشار کتاب کار نجوم، توسط این کارگروه فعال در زنجان ادامه داد: این کتاب پس از گذشت سه سال از آغاز به کار کارگروه نجوم کشور منتشر می‌شود.

سهندی درخصوص برنامه‌های اجرا شده کانون علوم و نجوم زنجان در روز جهانی نجوم گفت: بیش از 400 نفر از علاقه‌مندان از کانون و گنبد آسمان‌نمای آن بازدید کرد.

سرپرست این کانون، بازدیدکنندگان کانون را عموم مردم اعلام کرد و افزود: آشنایی عموم مردم با نجوم، یکی از اهداف روز جهانی نجوم است.

سهندی به برگزاری سه برنامه توسط اعضای کانون عنوان کرد و افزود: بازدید از هفت غرفه کانون، به نام‌های منظومه شمسی، مبارزه با آلودگی، صورت‌های فلکی، عکاسی نجومی، آشنایی با ابزار رصدی نجوم در نهج‌البلاغه و شبیه‌سازی دادگاه محاکمه گالیله برای ابداع نظریه زمین مرکزی، یکی از برنامه‌های اجرا شده در این روز بوده است.

وی بازدید از گنبدآسمان‌نما (پلانتاریوم) توسط 300 نفر از علاقه‌مندان را دیگر برنامه کانون در این روز عنوان کرد و گفت: رصد ماه در محوطه کانون علوم و نجوم، دیگر اقدام اعضای کانون برای علاقه‌مندان شرکت‌کننده بود.

سرپرست کانون علوم و نجوم زنجان با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی نجوم "مبارزه با آلودگی‌های نوری" است، یادآور شد: حضور کودکان و نوجوانان به عنوان اعضا، کمک شایانی در پیشبرد اهداف و برگزاری بازدید از گنبد دارد.

سهندی، تدریس نجوم به عنوان یکی از واحدهای درسی در سازمان آموزش وپرورش را لازم دانست و افزود: جای تدریس این رشته علمی در مدارس کشور خالیاست هرچند سازمان آموزش و پرورش سیاست تدریس کلاسیک و کتاب‌محور در آموزش دارد اما کانون‌ها و انجمن‌های نجوم، با ارائه شیوه‌های جذاب سعی در آموزش بهتر و متنوع این رشته علمی دارند.