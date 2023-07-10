به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه ملک‌زاده فرد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توجه به حوزه کتاب کودک و نوجوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کانون پرورش فکری است، اظهار کرد: طی مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون ۳ میلیون جلد کتاب برای تجهیز مراکز به کتاب‌های مناسب و شایسته، به ۳۱ استان کشور ارسال شد.

وی با اشاره به ارسال بیش از ۹ هزار جلد کتاب در ۹۰ عنوان سهم در مرحله نخست به استان اردبیل، گفت: این کتاب‌ها بعد از مراحل تقسیم، به ۲۴ مرکز کانون در سراسر استان ارسال خواهد شد و کتاب‌ها بلافاصله بعد از آماده‌سازی و ثبت در اختیار اعضای کانون قرار خواهد گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل بیان کرد: پس از انجام فرآیند ثبت، این کتاب‌ها از مرداد ماه امسال برای مطالعه توسط کودکان و نوجوانان وارد قفسه‌های کتاب در مراکز کانون خواهد شد.

ملک‌زاده فرد با اشاره به اینکه برخی از این کتاب‌ها، برگزیده جایزه کتاب ماه و سال کانون هستند، گفت: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان طبق تعهداتش نسبت به خرید و ارسال آن به استان‌ها اقدام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نردبان، محراب قلم، کتاب پرنده، منادی تربیت، پیام محراب، غنچه، گویا، شهر قلم، افق و سوره مهر از جمله ناشرانی هستند که کتاب‌های آنها وارد چرخه امانت در مراکز کانون می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل ادامه داد: ۱۰ عنوان سرگرمی سازنده و بازی‌های فکری از تولیدات کانون پرورش فکری با عنوان‌های «بازی با کش»، «ماسک»، «صورتک»، «خشک‌کن گیاهان»، «تنگرام»، «بندک»، «خدا دوست دارد، خدا دوست ندارد»، «پلکان»، «همه چیز با اتصالات ساده»، «گردونه تصویر» و «یک تار سبیل» نیز همراه با کتاب‌های جدید به مراکز ارسال می‌شود تا اعضا علاوه بر شرکت در کارگاه‌های تابستانی از فرصت بازی و سرگرمی در محیط آرام و امن کانون نیز برخوردار شوند.