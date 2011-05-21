مقصد آتی گران ترین بسکتبالیست ایران کجاست/ مذاکره گریزلیز با حدادی!

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی در دوره سه ساله حضور خود در رقابت‌های بسکتبال حرفه‌ای آمریکا، فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرد. از بازی مقابل "ساکرامنتو کینگز" در رقابت‌های این فصل که موفق شد طی 20 دقیقه 10 امتیاز کسب کند و 10 ریباند نیز حاصل کار او بود تا دیدارهای پلی‌آف که تنها یک ثانیه برای گریزلیز به میدان رفت.

حدادی در سال 2008 با انعقاد قراردادی سه ساله به ارزش 5 میلیون و 227 هزار و 779 دلار به تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز پیوست اما "مارک یاوارونی"، مربی وقت گریزلیز از این بازیکن چندان در ترکیب خود بازی نگرفت تا اینکه در میانه‌های فصل جای خود را به "لیونل هالینز" داد.

گریزلیز با هالینز روزهای بهتری را تجربه کرد و حتی این مربی در گفتگوهایی که با رسانه‌های آمریکایی داشت از عملکرد حدادی ابراز رضایت کرد با این حال گفت بازیکن ایرانی تیمش نیاز به این دارد که بر روی سرعت خود کار کند.

حدادی در آخرین فصل حضور خود در رقابت‌های بسکتبال آمریکا با مشکلات فراوانی هم دست به گریبان شد. این بازیکن به دلیل مشکلات خروج از کشور با سه هفته تاخیر به ممفیس رفت و تمرینات پیش از فصل این تیم را از دست داد تا آنجا که هالینز گفت، حدادی در تمرینات تیم جایی ندارد.

پس از آن به دلیل مشکلی که در آپارتمان شخصی حدادی در ممفیس به دلیل درگیری با یک شخص به وجود آمد توسط پلیس دستگیر و برای مدتی کوتاه راهی زندان شد. با این اوصاف با جدیتی که در تمرینات از خود نشان داد، دوباره در ترکیب تیم قرار گرفت اگرچه به صورت اندک.

حدادی همواره نسبت به نیمکت نشینی خود در گریزلیز اعتراض داشت. یک بار این بازیکن با حضور در خبرگزاری مهر از وضعیت خود در این تیم ابراز ناخشنودی کرد و گفت ستاره تیم ممفیس است اما بر روی نیمکت. این مصاحبه برای این بازیکن مشکلات فراوانی ایجاد کرد تا آنجا که مسئولان باشگاه آمریکایی این بازیکن را به دلیل مصاحبه انجام شده مورد بازخواست قرار دادند.

اکنون گرانقیمت‌ترین بازیکن تاریخ بسکتبال ایران به پایان قرارداد خود با ممفیس گریزلیز رسیده و حتی عنوان شده در صورت جدایی از این تیم به مهرام خواهد پیوست تا این تیم را در رقابت‌های باشگاه های آسیا که خردادماه در مانیل فیلیپین برگزار می شود، همراهی کند.

از سویی شنیده می شود که مسئولان باشگاه گریزلیز مذاکرات خود را با این بازیکن آغاز کرده‌اند هرچند که "تام مارچسی"، مسئول رسانه‌ای تیم‌های NBA در منطقه اروپا و خاورمیانه، در ارتباط ایمیلی با خبرنگار مهر گفت هنوز هیچ چیز در این خصوص نشنیده است. بنابراین چنین موضوعی می تواند در حد یک شایعه باشد با این حال باید دید طی روزهای آتی سرنوشت حدادی به کجا می انجامد.