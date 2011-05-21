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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

فراخوان جایزه بین‌المللی کتاب شیخ‌زاید اعلام شد

فراخوان جایزه بین‌المللی کتاب شیخ‌زاید اعلام شد

فراخوان ششمین جایزه بین‌المللی کتاب شیخ زاید اعلام شد و طبق آن ناشران، نویسندگان و مترجمان تا اول سپتامبر فرصت دارند در این مسابقه شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت میدل ایست آنلاین، این جایزه که در کشور امارات متحده عربی برپا می‌شود، یکی از مطرح‌ترین جوایز کتاب در جهان عرب است و همه ساله با معرفی بهترین کتاب‌های عربی جایزه‌ای برابر با هفت میلیون درهم امارات متحده عربی معادل یک میلیون و 15 هزار پوند انگلستان به برنده آن در هر شاخه اهدا می‌کند.

جایزه شیخ زاید در 9 رشته و در شاخه‌های مختلف به کتاب‌هایی اهدا می‌شود که تا 15 اکتبر هر سال منتشر شده باشند. شاخه‌های مختلف این جایزه عبارتند از: ادبیات، ادبیات کودکان، ترجمه، نویسنده جوان، هنرهای زیبا، انتشار و توزیع، شخصیت فرهنگی سال، دستاورد فنآوری در فرهنگ و نمونه پیشرفت در هر کشور.

در داوری این جایزه مکان انتشار اهمیتی ندارد و به جز کتاب‌های ترجمه شده، اصل بر عربی بودن زبان کتاب است و همچنین تاریخ انتشار آن نباید از دو سال، قدیمی‌تر باشد.
 

کد مطلب 1316836

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