به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت میدل ایست آنلاین، این جایزه که در کشور امارات متحده عربی برپا میشود، یکی از مطرحترین جوایز کتاب در جهان عرب است و همه ساله با معرفی بهترین کتابهای عربی جایزهای برابر با هفت میلیون درهم امارات متحده عربی معادل یک میلیون و 15 هزار پوند انگلستان به برنده آن در هر شاخه اهدا میکند.
جایزه شیخ زاید در 9 رشته و در شاخههای مختلف به کتابهایی اهدا میشود که تا 15 اکتبر هر سال منتشر شده باشند. شاخههای مختلف این جایزه عبارتند از: ادبیات، ادبیات کودکان، ترجمه، نویسنده جوان، هنرهای زیبا، انتشار و توزیع، شخصیت فرهنگی سال، دستاورد فنآوری در فرهنگ و نمونه پیشرفت در هر کشور.
در داوری این جایزه مکان انتشار اهمیتی ندارد و به جز کتابهای ترجمه شده، اصل بر عربی بودن زبان کتاب است و همچنین تاریخ انتشار آن نباید از دو سال، قدیمیتر باشد.
نظر شما