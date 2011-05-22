جمع آوری روزانه یک تا پنج میلیون نخ سیگار قاچاق در کشور

دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با تدابیری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با قاچاق دخانیات بکار گرفته اند، حساسیت کنترل قاچاق دخانیات در بازار داخلی بالا رفته است.

وی با اعلام اینکه روزانه بالغ بر یک میلیون نخ سیگار قاچاق توسط همین ستاد و شرکت دخانیات در کشور جمع آوری می شود، افزود: این تعداد بعضا به 5 میلیون نخ هم می رسد.

معدنی با اشاره به سیگارهای قاچاق که فاقد تصاویر هشدار دهنده بهداشتی هستند، گفت: چنانچه سیگارهای مصرفی در کشور این تصاویر را نداشته باشند، از سطح عرضه جمع آوری می شوند.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات ادامه داد: شرایط به گونه ای شده که کمتر ماده دخانی قاچاق در معرض دید و فروش قرار دارد ولی ممکن است پنهانی و زیرمیزی به فروش برسد.