به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سران کشورهای عضو بریکس در بیانیه دهلی‌نو ضمن مخالفت با هرگونه جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه، بر حمایت از حقوق مردم فلسطین تأکید کردند و خواستار رعایت آتش‌بس در لبنان، اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان شدند.

سران بریکس روز شنبه و در نخستین روز هجدهمین نشست این گروه در دهلی‌نو، «بیانیه دهلی‌نو» را به اتفاق آرا تصویب کردند. آنها در این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از ادامه خشونت‌ها در غزه، خواستار پایان دادن به هرگونه سیاست با هدف آوارگی اجباری فلسطینی‌ها از این منطقه شدند.

در این بیانیه آمده است که راه‌حل عادلانه و پایدار مناقشه اسرائیل و فلسطین تنها از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر است و باید حقوق مشروع مردم فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و بازگشت، محقق شود. سران بریکس همچنین نسبت به اقداماتی که ممکن است حقوق مسلم فلسطینی‌ها را تضعیف یا اشغالگری را مشروعیت بخشیده و طولانی‌تر کند، ابراز نگرانی کردند.

اعضای بریکس همچنین بر تعهد خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند و از همه طرف‌ها خواستند از یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و فراگیر در این کشور حمایت کنند.

در مورد لبنان نیز اعضا از آتش‌بس استقبال کردند و خواستار پایبندی کامل همه طرف‌ها به مفاد آن و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت شدند. آنها ادامه نقض آتش‌بس و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند به توافق‌های انجام‌شده با دولت لبنان پایبند باشد و نیروهای خود را از تمامی مناطق باقی‌مانده در خاک لبنان خارج کند.

بیانیه بریکس همچنین بر ضرورت پیشگیری از درگیری‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها در شرایطی که جنگ‌ها در ایران و اوکراین ادامه دارد، تأکید کرد. اعضای این گروه از جامعه جهانی خواستند برای کاهش زمینه‌های درگیری از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کند و به ریشه‌های اصلی بحران‌ها بپردازد.

اعضای بریکس همچنین نسبت به افزایش خطر درگیری هسته‌ای ابراز نگرانی کردند و بر خلع سلاح، کنترل تسلیحات و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تأکید کردند. آنها حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را محکوم کرده و بر ضرورت حفظ ایمنی و امنیت هسته‌ای حتی در جریان درگیری‌های مسلحانه تأکید کردند.

در بخش دیگری از بیانیه، اعضای بریکس با اقدامات یکجانبه، تنبیهی، تبعیض‌آمیز و حمایت‌گرایانه مغایر با حقوق بین‌الملل مخالفت کردند و بر مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن تأکید کردند.

رهبران این گروه همچنین نسبت به وخامت اوضاع سودان ابراز نگرانی کردند و خواستار برقراری فوری و پایدار آتش‌بس و دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران شدند.

هجدهمین نشست بریکس روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی‌نو و به ریاست هند برگزار می‌شود و موضوعاتی از جمله اصلاح نظام حکمرانی جهانی، همکاری اقتصادی و تجاری، امنیت انرژی و غذا، فناوری و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی می‌کند.