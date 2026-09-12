به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: در شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بود، دشمنان تلاش داشتند اینگونه القا کنند که چیزی در کشور سر جای خودش نیست، اما اتفاقاتی که در حوزه ورزش رخ میدهد نشان میدهد این تصور درست نیست.
وی افزود: در کشور ما ۷۶ هزار تماشاگر برای دیدار دربی استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه میروند و در مسابقات تراکتور، فوتسال و سایر رشتههای ورزشی نیز شاهد حضور مردم هستیم. این اتفاقات نشان میدهد که در کشورمان تمام مسائل سر جای خود باقی است و مردم با حضور در ورزشگاهها و حمایت از تیمهای ورزشی، شرایط عادی را دنبال میکنند.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: از خارج از کشور تلاشهایی صورت میگیرد تا دسترسی ما برای سفرهای بینالمللی به خطر بیفتد و در این زمینه شیطنتهایی نیز رخ داده است، اما ما نشان دادهایم که حتی در شرایط سخت جنگی نیز توانستهایم تیمهای خودمان را از مرز ترکیه اعزام کنیم.
تاج خاطرنشان کرد: موضوع بسته بودن مرز عراق نیز مشکل جدی نیست و در این خصوص رایزنیهایی را با کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) انجام دادهایم تا مشکلات موجود برطرف شود و بتوانیم برنامههای مربوط به اعزام تیمها و حضور آنها در مسابقات بینالمللی را دنبال کنیم.
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