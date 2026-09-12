بدرقه دختران فوتبال ایران به سوی تاشکند با حضور تاج

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج بعدازظهر امروز در تمرین تیم ملی فوتبال بانوان حضور یافت و دقایقی را با بازیکنان و کادر فنی به گفت‌وگو پرداخت. در این دیدار مهناز امیرشقاقی، سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان گزارشی از عملکرد بازیکنان و اردوهای آماده سازی این تیم ارائه کرد.

در ادامه تاج با تأکید بر اهمیت حضور نسل جدید در مسیر پیشرفت فوتبال بانوان خطاب به بازیکنان گفت: شما آینده فوتبال بانوان هستید و برای ملی‌پوشان در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت داشت.

تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر ایران بامداد فردا برای حضور در رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا، راهی تاشکند ازبکستان می‌شود تا در این مسابقات به میدان برود.

در این دیدار فریده شجاعی نایب‌رئیس فدراسیون در امور بانوان و نادره درودیان، رئیس دپارتمان فوتبال بانوان نیز حضور داشتند.

این رقابتها با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریورماه) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.