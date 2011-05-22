به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی شنبه 31 اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به پایان رسید. در این مراسم حضور گسترده دانشجویان مختلف و اساتید دانشگاه به چشم می خورد.

هنرمندان و اساتیدی چون دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، شهرام زرگر، یارتا یاران، رامتین شهبازی، داوود فتحعلی بیگی، رحمت امینی، محمد یاراحمدی، محمد عاقبتی، حسین فرخی و... در مراسم اختتامیه شرکت داشتند. اجرای مراسم بر عهده امیر حسین مدرس بود که در ابتدا از دکتر خواجه‌سروی معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری دعوت کرد که روی سن حضور یابد.

خواجه سروی گفت: تئاتر دانشگاه برای ما یک فرصت است. نقطه‌ای است که می‌توانیم توانایی‌های دانشجویان را به نمایش بگذاریم. امیدوارم تئاتر دانشگای بیشتر از همیشه در خدمت مردم ایران قرار گیرد.

در ادامه برنامه مدرس با یادی از هنرمندانی که امسال دیگر در میان ما نیستند و برای احترام به روح زنده‌یاد جواد ذوالفقاری که به تازگی از دنیا رفته است از حضار درخواست کرد برای یک دقیقه از جای خود برخواسته وسکوت کنند. بعد از آن نماهنگی در ارتباط با ذوالفقاری پخش شد و مدرس از همسر و فرزند ذوالفقاری دعوت کرد تا روی سن حاضر شوند. دکتر محمدرضا خاکی لوح یادبودی به خانواده مرحوم ذوالفقاری تقدیم کرد.

در دنباله برنامه برگزیدگان جشنواره چهاردهم تئاتر دانشگاهی در بخش‌های مختلف به ترتیب زیر معرفی شدند.

بخش مسابقه پوستر

در این بخش لوح تقدیر و جایزه نقدی یک میلیون و 500 هزار ریالی به هورا حسینی برای نمایش "هملت ماشین" از دانشکده سینما تئاتر و تندیس جشنواره به همراه جایزه نقدی 2 میلیون و 500 هزار ریالی به کمال کچوییان برای نمایش " خاطره ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" از دانشگاه سوره اهدا شد.



بخش پایان نامه‌های نظری

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس لوح تقدیر و جایزه 2 میلیون ریالی را به طور مشترک به مرضیه دهکردی برای پایان نامه نظری " بررسی جایگاه رئالیسم در تئاتر دفاع مقدس با تاکید بر دو اثر اجرا شده و سید میثم مطهری برای پایان نامه نظری جایگاه پژوهش و میزان تاثیر گذاری آن بر جریان تئاتر دفاع مقدس اهدا کرد.

در ادامه این مراسم با حضور فرزان سجودی و ناظرزاده جایزه بخش پژوهش به نام "ناظرزاده کرمانی" به برگزیدگان اهدا شد. در این بخش هیات داوران به صورت مشترک از هادی معصوم درست و ابراهیم امینی تقدیر کرد و جایزه برگزیده این بخش را به محمد هاشمی و رامتین شهبازی اهدا کرد.



بخش مسابقه نمایشنامه خوانی

نقش خوان زن: هیئت داوران در این بخش ضمن اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی یک میلیون و 500 هزار ریالی به شکیبا فدایی برای نقش خوانی در نمایشنامه خوانی " صدای پای افرادی که ابرها را تعقیب می کردند" از دانشگاه تهران ، تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی خود به مبلغ 2 میلیون ریال را به امینه مزروعی برای نقش خوانی در نمایشنامه خوانی میهمانی روشنفکری از دانشکده هنر و معماری اهدا کرد.

نقش خوان مرد: هیئت داوران در این بخش ضمن اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی یک میلیون و 500 هزار ریالی به فریبرز کریمی برای نقش خوانی در نمایشنامه خوانی "صدای پای افرادی که ابرها را تعقیب می‌کردند" از دانشگاه تهران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی خود به مبلغ 2 میلیون ریال را به بهنام شرفی برای نقش خوانی در نمایشنامه خوانی میهمانی روشنفکری از دانشکده هنر و معماری اهدا کرد.

سرپرست خوانش:‌ هیئت داوران تندیش جشنواره، دیپلم افتخار وجایزه نقدی به مبلغ 2 میلیون ریال را فریبرز کریمی برای سرپرستی و هدایت در نمایشنامه خوانی "صدای پای افرادی که ابرها را تعقیب می کردند" از دانشگاه تهران اهدا کرد.

نمایشنامه‌نویسی: هیئت داوران در این بخش به دلیل ضعف ساختاری و نیز عدم انتخاب موضوع و قصه مناسب هیچ اثری را شایسته انتخاب و تقدیر ندانست.



مسابقه نمایش‌های رادیویی

افکتور: هیئت داوران لوح تقدیر وجایزه نقدی 2 میلیون و 500 هزار ریالی به طور مشترک به پریسا درخشنده برای نمایش رادیویی از دانشکده هنر و معماری و نرگس موسی پور برای حضور فعال در نمایش رادیویی اهدا کرد.

بازیگری مرد: هیئت داوران ضمن تقدیر از بازی مهران زنجانی در نمایش چشم در غبار از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس لوح تقدیر و جایزه 2 میلیون و 500 هزار ریالی را به طور مشترک به شاهرخ شهیر برای بازی در نمایش 25 دقیقه به رفتن از دانشگاه سوره و محسن گیلک‌زاده برای بازی در نمایش رادیویی پدر یک خائن از دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن اهدا کرد ضمن اینکه هیئت داوران در این بخش برگزیده نداشت.

بازیگری زن : هیئت داوران لوح تقدیر و جایزه 2 میلیون و 500 هزار ریالی را به طور مشترک به مهسا ایرج پور برای بازی در نمایش 25 دقیقه به رفتن از دانشگاه سوره و هانیه نجفی برای بازی در نمایش رادیویی تاریکی از دانشکده هنر و معماری اهدا کرد.

هیئت داوران در این بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی سه میلیون ریالی خود رابه مریم پاکزاد برای نمایش رادیویی چشم در غبار از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس اهدا کرد.

کارگردانی: هیئت داوران ضمن تقدیر و اهدای جایزه نقدی 2 میلیون ریالی به رضا داداشی کارگردان نمایش "پدر یک خائن" از دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه 3 میلیون ریالی خود را به وفا مصطفی پور و مبین بومی افراز برای نمایش رادیویی چشم در غبار از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس اهدا کرد.

نمایشنامه نویسی: هیئت داوران ضمن تقدیر و اهدای جایزه نقدی 2 میلیون ریالی به حمزه علی محمدی برای نمایش " 25 دقیقه " از دانشگاه سوره، تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه 3 میلیون ریالی خود را به وفا مصطفی پور برای نمایش رادیویی چشم در غبار از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس اهدا کرد.

تهیه‌کننده: هیئت داوران ضمن تقدیر و اهدای جایزه نقدی 2 میلیون ریالی به مریم فلاح برای تهیه نمایش "تاریکی" از دانشکده هنر و معماری، تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه 3 میلیون ریالی خود را به جعفر قلی‌پور برای تهیه نمایش رادیویی چشم در غبار از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس اهدا کرد.



بخش نمایشنامه‌نویسی (جایزه اکبر رادی)

هیئت داوران در این بخش ضمن اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی 3 میلیون ریالی به طور مشترک به پوریا کاکاوند برای نمایشنامه "الساندروپیتزی" از دانشگاه سوره و سعید نیکو رزم برای نمایشنامه "معصومه" از دانشکده هنر و معماری، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه 5 میلیون ریالی خود را به جابر رمضانی برای نمایش "اسکیس" از دانشگاه سوره اهدا کرد.



بخش مسابقه نمایش‌های خیابانی

بازیگری زن: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و اهدای جایزه 2 میلیون ریالی به هانیه یحیایی بازیگر نمایش "‌مرد که گریه نمی کند " ا زدانشگاه غیر انتفاعی قزوین جایزه برگزیده 2 میلیون و 500 هزار ریالی و تندیس جشنواره را به ساناز روشنی برای بازی در نمایش خیابانی " آخرین روایت از شهرزاد قصه گو " از دانشگاه آزاد اراک اهدا کرد.

بازیگری مرد:‌ هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و اهدای جایزه 2 میلیون ریالی به مصطفی کولیوندی بازیگر نمایش "ایستگاه وفای به عهد" جهاددانشگاهی خوزستان ، جایزه برگزیده 2 میلیون و 500 هزار ریالی و تندیس جشنواره را به حمیدرضا معدن کن برای بازی در نمایش خیابانی "سالواتوره"‌ از دانشگاه هنر و معماری اردکان یزد اهدا کرد.

طرح و ایده: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و اهدای جایزه 2 میلیون ریالی به امیر بهبود نیا برای نمایش "‌سفر به آوینیون "‌ازدانشگاه علامه بحر العلوم بروجرد، جایزه برگزیده 2 میلیون و 500 هزار ریالی و تندیس جشنواره را به اصغر گروسی برای طراحی نمایش "سالواتوره" اهدا کرد.

کارگردانی: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و اهدای جایزه 2 میلیون ریالی به مهران نو روستا زا دانشگاه غیر انتفاعی قزوین برای نمایش "مرد که گریه نمی‌کند" ، جایزه برگزیده 2 میلیون و 500 هزار ریالی و تندیس جشنواره را به وحید نظافت و امیر بهبودی‌نیا برای نمایش خیابانی سفربه آوینیون "‌از دانشگاه علامه بخر العلوم اهدا کرد.

هیئت داوران سه نمایش خیابانی "مرد که گریه نمی‌کند"، "سفر به آوینیون" و "سالواتوره " و در بخش نمایش‌های آیینی نمایش "بزم و رزم" را برای شرکت در جشنواره خیابانی مریوان معرفی کرد. انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 2 میلیون ریال را به نمایش خیابانی "ایستگاه وفای به عهد" به کارگردانی مصطفی کولیوندی اهدا کرد.

بخش دانشجویان تئاتری

موسیقی: لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی سه میلیون ریالی به بامداد افشار برای ساخت موسیقی نمایش "برگشت افتخارآمیز مردان جنگ " تعلق گرفت. طراحی صحنه: لوح تقدیر به همراه جایزه سه میلیون ریالی به میلاد نیک‌آبادی برای طراحی صحنه نمایش تلخ همچون خون در رگ‌های یرما از دانشکده هنر و معماری تعلق گرفت .

هیئت داوران در این بخش با اهدای دیپلم افتخار، لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه نقدی احمد امید زاده طراح صحنه نمایش "گزارش بازگشت" از دانشکده هنرهای زیبا را به عنوان نفر برگزیده این بخش انتخاب کرد.

طراحی لباس: هیئت داوران ضمن تقدیر از شب بو طوفانی برای طراحی لباس نمایش "تلخ همچون ..." جایزه بخش طراحی لباس شامل لوح تقدیر، جایزه نقدی سه میلیون ریالی را به رضا بهجت برای طراحی صحنه نمایش بازگشت افتخار آمیز مردان جنگ از دانشکده سینما تئاتر اهدا کرد.

بازیگری زن: هیئت داوران در این بخش لوح تقدیر و جایزه نقدی سه میلیون ریالی خود را به فرانک کلانتر برای بازی در نمایش گزارش بازگشت از دانشکده هنرهای زیبا و آپارتمان شماره جنگ از دانشمند سینما تئاتر اهدا کرد. در این بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی پنج میلیون ریالی به فرزانه سهیلی برای بازی در نمایش "تلخ همچون..." از دانشکده هنرو معماری اهدا شد.

بازیگری مرد : هیئت داوران لو تقدیر و جایزه سه میلیون ریالی خود را به حمید رضا رحمتی برای نمایش بازگشت افتخار آمیز مردان جنگ ا زدانشکده سینما تئاتر اهدا شد.

در این بخش تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه پنج میلیون ریالی به نوید محمد زاده برای بازی در نمایش " بالاخره این زندگی مال کیه از دانشکده هنرهای زیبا اهدا شد.

نمایشنامه نویسی: هیئت داوران لوح تقدیر نمایشنامه نویسی و جایزه نقدی سه میلیون ریالی خود را به سید محمد مساوات برای نگارش نمایشنامه روبان قرمز از دانشکده هنر و معماری اهدا کرد . هیات داوران د راین بخش هیچ نمایشی را شایسته دریافت جایزه ندانست.

کارگردانی:‌ هیئت داوران لوح تقدیر به همراه جایزه سه میلیون ریالی خود را مشترکا به سید محمد مساوات برای نمایش روبان سیاه از دانشکده هنر و معماری و اشکان خیل‌نژاد برای نمایش بالاخره این زندگی مال کیه از دانشکده هنرهای زیبا اهدا کرد. هیئت داوران در این بخش هیچ نمایشی را شایسته دریافت جایزه ندانست.

جایزه ویژه: تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به گروه نمایش "هملت ماشین" به کارگردانی فرزانه اسدی اهدا شد.



بخش مسابقه دانشجویان سایر رشته‌ها (غیرتئاتری)

موسیقی: هیئت داوران ضمن تقدیر از وحید الهویی و وحید هوشیانی برای موسیقی نمایش "ساعتم با مرگ تو ناکوک شد" جایزه موسیقی را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال به حسین ضروری برای نمایش "پرواز پادشاه یا شاهی کیکاوس هم چند سالی بود" ا زدانشگاه علم و صنعت اهدا کرد.

طراحی لباس: هیئت داوران تقدیر از مارال بچه‌لو برای طراحی لباس نمایش "اثر پرتوهای گاما برروی گل‌های همیشه بهار کره ماه" جایزه طراحی لباس را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی دو میلیون ریالی را به مهسا غفوریان برای نمایش "پوچی پوچ خانم میر مازاد" از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اهدا کرد.

طراحی نور: هیئت داوران ضمن تقدیر برای طراحی نو رنمایش پدرانه جایزه طراحی نور شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال را به فتح الله نیازی برای نمایش "اثر پرتوهای گاما... ا زدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران اهدا کرد.

طراحی صحنه : هیئت داوران تقدیر طراحی صحنه را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال به امین فاضلی برای طراحی صحنه نمایش پدرانه از دانشگاه آزاد مشهد اهدا می کند.

هیئت داوران دیپلم افتخار ، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 4 میلیون ریالی را به فتح الله نیازی برای نمایش "‌اثر پرتوهای گاما..." از دانشگاه آزاد واحد تهران اهدا کرد.

بازیگری زن : الف : هیئت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه 2 میلیون و 500 هزار ریالی به مهسا غفوریان برای بازی در نمایش "‌پوچی پوچ خانم میرمازاد" ا زدانشگاه ازاد اسلامی تبریز جایزه برگزیده ، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 4 میلیون ریالی خود را به عاطفه نیک آزاد برای بازی در نمایش "طبق پایین خانه پدری" از دانشگاه آزاد امیدیه اهدا کرد.

بازیگری مرد : الف هیئت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه 2 میلیون و 500 هزار ریالی به طور مشترک به حیدر رحیمی بازیگر نمایش "طبقه پایین خانه پدری" از دانشگاه آزاد ارومیه و امیر بشیری برای بازی در نمایش پدرانه از دانشگاه آزاد مشهد جایزه برگزیده ، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 4 میلیون ریالی خود را به سروش طاهری برای بازی در نمایش "‌به آسمان نگاه کن" از دانشگاه علمی کاربردی واحد 48 اهدا کرد.

کارگردانی : الف ) هیئت داوران تقدیر کارگردانی را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی 4 میلیون ریالی را به نیما دهقانی و جاوید قادم مقامی برای کارگردانی " پرواز پادشاه یا شاهی کیکاووس هم چند سالی بود" از دانشگاه علم و صنعت اهدا کرد.

ب) هیات داوران برگزیده کارگردانی شامل دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون را به فتح الله نیازی برای نمایش " اثر پرتوهای گاما.." از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اهدا کرد.

نمایشنامه‌نویسی: هیئت داوران در این بخش ضمن اهدای لوح تقدیر و جایزه سه میلیون ریالی به طور مشترک به مهسا غفوزیان برای نمایش "‌پوچی پوچ خانممیزمازاد" از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و نیما دهقانی برای نمایش "‌پرواز پادشاه یا..." از دانشگاه علم وصنعت تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ 5 میلیون ریال را به عاطفه نیک آزاد برای نمایش " طبق پایین " از دانشگاه آزاد امیدیه اهدا کرد.

اعلام برگزیدگان هر رشته همراه بود با تشویق پورشور دانشجویان گروه نمایشی که جایزه را دریافت می کردند. جمعیتی که در سالن اصلی تئاتر شهر حضور داشت بیشتر از دانشجویان تشکیل شده‌بود که برخی تنها برای تشویق دوستانشان آمده بودند.

امیر حسین مدرس به دلیل کمبود وقت ابتدا متذکر شد که برگزیدگان بعد از دریافت جایزه پشت میکروفن صحبت نکنند. اما بیشتر تقدیر شدگان که از بیان تئاتری مناسبی هم برخوردار بودند با آمدن روی آوانسن صحبتهای خود را درباره هدیه‌ای که گرفته بودند و در بعضی موارد اعتراض خود را اعلام می‌کردند.

در این مراسم از دکتر فرزان سجودی استاد دانشگاه تهران تقدیر به عمل آمد. نماهنگی نیز در ارتباط با وی پخش شد که به دلیل صدای نامناسب چیزی از صحبتهای سجودی شنیده نشد. همچنین در بخشی از مراسم نیز گروه موسیقی وصل یار قطعاتی را با دف و قانون اجرا کردند. ئین اختتامیه جشنواره چهاردهم تئاتر دانشگاهی با حدود یک ساعت تاخیر برگزار شد و تا پاسی از شب به طول انجامید.

در این بخش هیات داوران به صورت مشترک از هادی معصوم درست و ابراهیم امینی تقدیر کرد و جایزه برگزیده این بخش را به محمد هاشمی و رامتین شهبازی اهدا کرد.