به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود نبویان شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی بابل با اشاره به ابعاد مختلف تقابل ایران و آمریکا گفت: پاسخ این پرسش که چرا دشمن جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد، صرفاً در موضوعات هسته‌ای یا توان موشکی کشور خلاصه نمی‌شود و باید ریشه این تقابل را در مسائل عمیق‌تری جست‌وجو کرد.

وی با اشاره به برخی پرسش‌ها درباره علت اقدامات دشمن علیه ایران اظهار کرد: گاهی گفته می‌شود دانشمندان هسته‌ای هدف قرار گرفته‌اند، بنابراین علت دشمنی موضوع هسته‌ای است و گاهی نیز مسئله توان موشکی کشور مطرح می‌شود، اما این تحلیل‌ها به تنهایی پاسخ کامل مسئله نیست.

وی با طرح این پرسش که چرا حتی دختران دانش‌آموز در مدرسه میناب نیز مورد حمله قرار گرفتند، افزود: آیا این دانش‌آموزان دانشمند هسته‌ای یا موشک‌ساز بودند؟ بنابراین باید فراتر از این موضوعات به ریشه تقابل نگاه کرد.

عضو مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای مختلف از توان موشکی برخوردار هستند، تصریح کرد: ممکن است توان موشکی ایران از برخی کشورها پیشرفته‌تر باشد، اما مسئله اصلی را نمی‌توان تنها به موشک و مسائل نظامی محدود کرد.

حجت‌الاسلام نبویان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم ادامه داد: قرآن به ما آموخته است که باید اصل مسئله و ریشه دشمنی را شناخت و بر اساس آن تحلیل کرد.

وی تأکید کرد: پاسخ درست درباره علت تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران را باید در ماهیت این اختلاف و مسیری که دو کشور در پیش گرفته‌اند جست‌وجو کرد.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود بر ضرورت هوشیاری جامعه در برابر تحلیل‌های سطحی از تحولات منطقه و شناخت ریشه‌های اصلی تقابل با جمهوری اسلامی تأکید کرد.